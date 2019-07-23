- 16:38 В России подтвердили приговор узнику Кремля Павлу Грибу
- 16:34 Известный российский оппозиционер попросил политическое убежище в США
- 16:32 «Нормальный папа»: школьник поиграл в футбол на пляже с Лионелем Месси
- 16:28 В Украине подешевеет газ для населения: кому нужно будет платить меньше
- 16:25 В одесском кафе посетитель устроил стрельбу из-за долга: подробности
- 16:10 Ничего без нас не могут: в сеть волна насмешек из-за "украинского следа" в аварии на "Лошарике"
- 16:08 В Крыму туристов избили толпой за отказ платить за фото: инцидент попал на видео
- 16:04 В Одессе «скорая» сбила мужчину на пешеходном переходе
- 15:59 Скарлетт Йоханссон ослепила поклонников кольцом за 400 тысяч долларов
- 15:59 «Слуги народа»: кто прошел в Раду по партийному списку
- 15:52 Вырубка лесов или белорусский карьер: почему пересыхают Шацкие озера
- 15:44 Спикером Рады — тамаду: сеть взорвала смешная шутка про новый парламент
Скарлетт Йоханссон ослепила поклонников кольцом за 400 тысяч долларов (фото)
Известная актриса Скарлетт Йоханссон на днях косвенно подтвердила сообщения о том, что помолвлена. Звезда «Мстителей» побывала на фестивале Comic Con в Сан-Диего, Калифорния, где представила свой новый фильм «Черная вдова». Именно так зовут ее героиню в самом кассовом фильме в истории «Мстители: Завершение». Теперь студия Marvel совместно с Walt Disney сняли картину, где рассказана история Черной вдовы, обладающей сверхъестественными способностями.
Фото Getty Images
34-летняя Скарлетт появилась на презентации будущего фильма в черно-белом комбинезоне от David Koma за 1 690 долларов. Выглядела актриса очень эффектно. Внимательные поклонники тут же разглядели у нее на безымянном пальце левой руки кольцо с большим бриллиантом яйцевидной формы. Ни у кого не осталось сомнений в том, что это украшение ей подарил комик и сценарист Колин Джост, с которым она встречается уже два года. Такие презенты просто так не преподносят любимым женщинам.
Фотографии кольца позволили точно установить, что это изделие известного ювелира Джеймса де Живанши. Он работает для дома Taffin. Вес бриллианта с коричневатым оттенком составляет 11 каратов. А стоит колечко 400 тысяч долларов!
Напомним, Йоханссон уже дважды была замужем. Свой первый брак она заключила с популярным актером Райаном Рейнольдсом («Дэдпул») в 2008 году. Примечательно, что на тот момент Скарлетт была признана самой сексуальной женщиной в мире, а Райан — самым сексуальным мужчиной. Но уже в 2010 году супруги развелись.
В октябре 2014 года актриса вышла замуж за журналиста Ромена Дориака. За месяц до свадьбы Йоханссон родила от него дочь. Летом 2016 года пара рассталась. Через год их развод был оформлен официально.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...