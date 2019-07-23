Скарлетт Йоханссон ослепила поклонников кольцом за 400 тысяч долларов (фото)

Стиль жизни

Известная актриса Скарлетт Йоханссон на днях косвенно подтвердила сообщения о том, что помолвлена. Звезда «Мстителей» побывала на фестивале Comic Con в Сан-Диего, Калифорния, где представила свой новый фильм «Черная вдова». Именно так зовут ее героиню в самом кассовом фильме в истории «Мстители: Завершение». Теперь студия Marvel совместно с Walt Disney сняли картину, где рассказана история Черной вдовы, обладающей сверхъестественными способностями.

Фото Getty Images

34-летняя Скарлетт появилась на презентации будущего фильма в черно-белом комбинезоне от David Koma за 1 690 долларов. Выглядела актриса очень эффектно. Внимательные поклонники тут же разглядели у нее на безымянном пальце левой руки кольцо с большим бриллиантом яйцевидной формы. Ни у кого не осталось сомнений в том, что это украшение ей подарил комик и сценарист Колин Джост, с которым она встречается уже два года. Такие презенты просто так не преподносят любимым женщинам.

Фотографии кольца позволили точно установить, что это изделие известного ювелира Джеймса де Живанши. Он работает для дома Taffin. Вес бриллианта с коричневатым оттенком составляет 11 каратов. А стоит колечко 400 тысяч долларов!

Напомним, Йоханссон уже дважды была замужем. Свой первый брак она заключила с популярным актером Райаном Рейнольдсом («Дэдпул») в 2008 году. Примечательно, что на тот момент Скарлетт была признана самой сексуальной женщиной в мире, а Райан — самым сексуальным мужчиной. Но уже в 2010 году супруги развелись.

В октябре 2014 года актриса вышла замуж за журналиста Ромена Дориака. За месяц до свадьбы Йоханссон родила от него дочь. Летом 2016 года пара рассталась. Через год их развод был оформлен официально.

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