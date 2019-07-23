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В одесском кафе посетитель устроил стрельбу из-за долга: подробности
Ночью в центре Одессы, в Приморском районе, звучали стрелы. Впоследствии оказалось, что ЧП имеет предысторию. Молодые люди облюбовали кафе в Приморском районе города и частенько туда захаживали — отдыхали, угощались. Не так давно побывали там в очередной раз, погуляли на приличную сумму и ушли, не оплатив. Ранее под Одессой пешеходы дали жесткий отпор стрелявшему в них водителю.
«Спустя несколько дней друзья явились поздно вечером, устроились за столиком, однако персонал заведения узнал в них посетителей, которые не рассчитались по счету. На просьбу оплатить долг или покинуть заведение они отреагировали агрессивно — начался конфликт», — рассказали в полиции.
На улице один из посетителей, 19-летний молодой человек, достал пневматический пистолет и, угрожая работникам ночного заведения, несколько раз выстрелил в их сторону. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Сотрудники Приморского отдела полиции установили личности двух хулиганов и задержали их. 19-летнему стрелку объявили подозрение в хулиганстве. Пистолет изъяли. Его товарища пока что привлекли к административной ответственности.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Винницей неадекватная пациентка напала на врача-стоматолога с топором и пистолетом. А в Бердянске Запорожской области 62-летний покупатель выстрелил в лицо продавцу.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.