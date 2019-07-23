«Нормальный папа»: школьник поиграл в футбол на пляже с Лионелем Месси (видео)

Спорт

Звездный аргентинец Лионель Месси после участия в составе сборной Аргентины на Кубке Америки активно отдыхает со своей семьей на одном из островов в Карибском море. Футболист наслаждается солнцем и морем в компании супруги Антонеллы Рокуццо и своих сыновей, при этом не забывая, конечно же, о футболе.

В один из дней рядом со звездным семейством отдыхал 11-летний английский школьник Маккензи О’Нейл (на фото в заголовке с Лео). Какого же было удивление мальчика, когда отец аргентинского футболиста Хорхе пригласил его поиграть с ними в футбол.

Imagine playing football on the beach and Lionel Messi joins in



Luckiest kids in the world#Messi #FCB pic.twitter.com/gTYbfkbJHO — GiveMeSport Football (@GMS__Football) 19 июля 2019 г.

«Я был один и начал бить по мячу в нескольких метрах от того места, где они находились. Они бросили мне мяч и спросили, не хочу ли я поиграть вместе с ними. И мы на протяжении 45 минут играли вместе с Тьяго (старший сын Месси. — Авт.) и самим Лео. Для своих лет Тьяго играет просто фантастически. Жена Лионеля Антонелла помогала нам общаться, так как она хорошо знает английский. Позже мы искупались вместе с Месси и покатались на лодке. Играть с Лео в воде было очень весело. Он вел себя как нормальный папа. Ему очень понравилось, что его сын общался и играл с другими детьми», — рассказал позже Маккензи в интервью изданию GiveMeSport.

Добавим, что новый сезон в чемпионате Испании стартует 16 августа — в этот день каталонская «Барселона» сыграет на выезде с «Атлетиком» из Бильбао.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси в отпуске сбрил бороду.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter