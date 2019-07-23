Модернизация лифтов: эксперты компании «Мастерлифт» рассказывают все «за» и «против»

Украина

на заметку потребителю

Условно, все лифты в Украине, которые эксплуатируются на сегодняшний момент можно разделить на два типа:

Первый — старые лифты, которые установлены до начала 80-х годов, произведенные еще в СССР. Наиболее распространены модели так называемого могилевского типа, которые выпускались в нескольких вариантах.

Новые — массово установленные в первые годы бума недвижимости в стране. Самыми популярными производителями, по мнению компании «Masterlift», стали KONE и OTIS.

Оборудование, которое изготовлено еще в начале прошлого века, существует лишь в нескольких экземплярах и большинство прошло процедуру модернизации. Но в Украине есть лифты, которые до сих пор сохранились в первозданном виде. Среди характерных особенностей таких лифтов — электрощит с угольными контакторами и скругленные направляющие. Невероятным становится тот факт, что эти электрощиты, не все, а только несколько штук, исправно работают по сей день.

Главными преимуществами новых лифтов становятся их безоговорочный комфорт и безопасность эксплуатации, что обеспечивается специально разработанными предохранительными цепями. Известны случаи, когда новые лифты становились виновниками трагедий, но к таким последствиям приводила либо ошибка при монтаже, либо халатное отношение к технике безопасности.

Большинство современных производителей предлагают доукомплектовать лифт специальным устройством, основная задача которого при выключенной электроэнергии довести лифт до точки назначения, и только после этого отключить питание. Благодаря такому нововведению, пассажирам больше не нужно томиться в ожидании, пока техник вызволит их лифта при помощи специальных инструментов. Помимо этого, новое оборудование имеет еще несколько запасных энергосберегающих вариантов.

Лучше модернизировать или все-таки установить новый лифт?

Вопрос, на который не существует однозначного ответа, утверждает специалист отдела монтажа компании «Мастерлифт» Александр Григорьевич Ткаченко. Многое зависит от модели лифта и ситуации, которая привела к возникновению подобной темы для обсуждения. К главному преимуществу модернизации можно отнести ее поэтапное проведение. То есть нет необходимости выполнять весь фронт работ за один период. Плановая, поочередная замена узлов и компонентов может выполняться в соответствии с финансовыми возможностями.

Таким образом, любой лифт можно сравнить с автомобилем. Чем дальше шагает прогресс, технические возможности и инновационные решения, тем сложнее становится электронная «начинка», тоньше сталь. Старые механизмы отличаются простой конструкцией, незамысловатыми узлами, что значительно увеличивает эксплуатационные запасы работы. Новые же лифты изготавливают с применением более сложных и многочисленных деталей, при выходе из строя которых, требуется замена целого модуля.

При проведении работ по модернизации «краеугольным камнем» становится вопрос доступности запасных частей. Особенно острым его можно назвать, если было принято решение о частичной замене отдельных узлов. Определенные комплектующие уже давно сняты с производства, а если и можно отыскать, то количество их сильно ограничено, а цена практически непомерна. В случае с установкой абсолютно нового лифта, такая проблема вовсе не актуальна.

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