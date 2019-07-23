Пресс-релиз

Пресс-релиз

В 2019 году компании Укртекстиль, OZON™ исполняется 25 лет

ООО «Укртекстиль», OZON™ — украинский лидер в сфере производителей средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви — празднует 25-летие. Коллектив компании благодарит всех — клиентов и команду, — кто помог пройти путь длиной в четверть века.

С момента основания в 1994 году деятельность компании направлена на разработку и производство качественных решений в сфере охраны труда. Продукция ООО «Укртекстиль», OZON™ — спецодежда, спецобувь и СИЗ — постоянно совершенствуется. Дизайнеры компании создают новые модели с учетом пожеланий клиентов и растущих требований рынка.

Стабильно растет ассортимент. В каталог «Укртекстиль», OZON™ регулярно добавляются новые позиции. Сегодня он включает:

Одежду для рабочих, медработников, пищевой промышленности, милитари модели, изделия с ограниченным сроком действия, одежду с защитой от высоких температур и сварки, с химической защитой. Доступны модели для любого сезона.

Демисезонную и утепленную спецобувь, обувь для медицинской сферы, водонепроницаемые модели, премиальную линейку защитной обуви OZON BY LEMAITRE.

Защитные очки, перчатки, средства защиты лица и головы, органов слуха и дыхания.

Средства безопасности: защита от падения с высоты, противопожарные средства, системы ограждения и сигнализации, гигиенические изделия, диэлектрики, пр.

Коллектив компании — от рядового сотрудника до топ-менеджеров — уверен в успехе, несмотря на непростой период в экономике страны.

Неизменной остается цель «Укртекстиль», OZON™ — повышение качества сервиса, основанное на современных высокотехнологических процессах, позволяющих поставщикам, партнерам и клиентам быть экономически эффективными.

Коллектив «Укртекстиль», OZON™: «В меняющемся мире очень важно не просто не сбавлять темпа, а находить нестандартные пути решения задач. Впереди нас ждут новые горизонты, новые свершения, открытия и интересная увлекательная работа».

Контакты:

[email protected]

www.ozon.com.ua

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