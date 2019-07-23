Политика

«Европейская солидарность»: кто проходит по списку партии

Согласно предварительным результатам подсчета голосов на досрочных выборах в парламент, состоявшихся 21 июля, партия «Европейская солидарность» может получить приблизительно 23 мандата в Верховной Раде IX созыва. Таким образом, в будущей фракции «ЕС» будут работать как известные, так и новые политики.

1. Петр Порошенко — пятый президент Украины. В сентябре ему исполнится 54 года.

2. Андрей Парубий — спикер Верховной Рады VIII созыва. 48 лет, живет во Львове.

3. Ирина Геращенко — вице-спикер Верховной Рады VIII созыва, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе, представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске. Родилась в 1971 году, живет в Киеве.

4. Михаил Забродский — генерал-лейтенант, комбриг 95-й бригады, экс-руководитель сил АТО, Герой Украины. Летом 2014 95-я бригада под командованием Забродского совершила рейд в тыл противника. 46 лет, живет в Житомире.

5. София Федина — доцент кафедры международных отношений и дипломатической службы Львовского национального университета имени Ивана Франко. Лауреат премии имени Василия Стуса, кандидат политических наук. Член Конгресса украинских националистов. Живет во Львове, 35 лет.

6. Мустафа Джемилев — духовный лидер крымско-татарского народа. Живет в Киеве, 75 лет.

7. Яна Зинкевич — известный волонтер, создатель и руководитель медицинского батальона «Госпитальеры». В 2015 году попала в жуткое ДТП, после которого передвигается на коляске. 24 года, живет в Ровно.

8. Ахтем Чийгоз — замглавы Меджлиса крымско-татарского народа. В 2015 году был арестован оккупантами по обвинению в «организации массовых беспорядков», приговорен к 8 годам лишения свободы, два года находился в российской тюрьме. В 2017 году освобожден и выдан Турции, откуда вернулся в Украину. 54 года.

9. Олег Синютка — временно не работает, бывший глава Львовской областной государственной администрации. 49 лет, живет во Львове.

10. Иванна Климпуш-Цинцадзе — вице-премьер министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции. Родилась в 1972 году в семье украинского политика и дипломата Ореста Климпуша. Живет в Киеве.

11. Герасимов Артур — глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде VIII созыва. 46 лет, живет в Киеве.

12. Кубив Степан — первый вице-премьер-министр, был также главой Нацбанка в 2014 году. 57 лет, живет во Львове.

13. Фриз Ирина — министр по делам ветеранов Украины. Родилась в 1974 году, живет в Киево-Святошинском районе Киевской области.

14. Южанина Нина — народный депутат VIII созыва, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. 54 года, живет в Киеве.

15. Луценко Ирина — представитель президента Порошенко в Верховной Раде VIII созыва. Супруга генпрокурора Юрия Луценко, живет в Киеве, 53 года.

16. Сюмар Виктория — народный депутат VIII созыва, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики. 41 год, живет в Киеве.

17. Арьев Владимир — народный депутат VIII созыва, глава украинской делегации в ПАСЕ. 44 года, живет в Киеве.

18. Павленко Ростислав — экс-замглавы Администрации президента Порошенко, народный депутат VII и VIII созывов. 42 года, живет в Киеве.

19. Величкович Николай — народный депутат VIII созыва, член фракции «Народный фронт». 46 лет, живет во Львове.

20. Алексеев Сергей — народный депутат VIII созыва. 42 года, живет в Киеве.

21. Князевич Руслан — народный депутат VIII созыва, в прошлом — член Центризбиркома. Живет в Киеве, 45 лет.

22. Саврасов Максим — народный депутат VIII созыва. 38 лет, живет в Киеве.

23. Ионова Мария — народный депутат VIII созыва. Родилась в 1978 году, живет в Киеве.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как распределились голоса, после того как ЦИК обработала 95% протоколов.

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