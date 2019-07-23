25.59 / 25.87 28.57 / 29.03
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Российская спортсменка отпраздновала победу на чемпионате Европы с пледом, поскольку флаг РФ запрещен (видео)

20:08 23 июля 2019 369
Российская спортсменка отпраздновала победу на чемпионате Европы с пледом, поскольку флаг РФ запрещен (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

18-летняя российская легкоатлетка Аксана Гатауллина необычно отпраздновала свою победу на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в Швеции.

Спортсменка, показав лучший результат в секторе для прыжков с шестом, решила пробежать круг почета, размахивая… розовым пледом в белый горошек. На такой поступок подтолкнул Аксану запрет на использование флага Российской федерации Международной федерацией легкой атлетики (IAAF). «У меня возникла идея взять что-то вместо флага», — сказала Аксана после соревнований журналистам.

Отметим, что 18-летняя Аксана — дочь известного советского прыгуна с шестом Радиона Гатауллина, серебряного призера Олимпиады-1988 в Сеуле и неоднократного чемпиона мира и Европы.

Аксана Гатауллина со своим знаменитым отцом Радионом

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американский легкоатлет оригинально выиграл забег в «полете Супермена».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины