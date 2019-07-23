Спорт

Российская спортсменка отпраздновала победу на чемпионате Европы с пледом, поскольку флаг РФ запрещен (видео)

18-летняя российская легкоатлетка Аксана Гатауллина необычно отпраздновала свою победу на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит в Швеции.

Спортсменка, показав лучший результат в секторе для прыжков с шестом, решила пробежать круг почета, размахивая… розовым пледом в белый горошек. На такой поступок подтолкнул Аксану запрет на использование флага Российской федерации Международной федерацией легкой атлетики (IAAF). «У меня возникла идея взять что-то вместо флага», — сказала Аксана после соревнований журналистам.

«У меня возникла идея взять что-то вместо флага»: Российская прыгунья с шестом Аксана Гатауллина, после победы на чемпионате Европы среди юниоров в Швеции совершила круг почета с пледом. Потому что российский флаг запрещен международной федерацией легкой атлетики pic.twitter.com/QXSVReyZuz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 июля 2019 г.

Отметим, что 18-летняя Аксана — дочь известного советского прыгуна с шестом Радиона Гатауллина, серебряного призера Олимпиады-1988 в Сеуле и неоднократного чемпиона мира и Европы.

Аксана Гатауллина со своим знаменитым отцом Радионом

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