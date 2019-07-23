Клип "Богемская рапсодия" собрал более миллиарда просмотров на YouTube (видео)

Шоу-бизнес

Во вторник, 23 июля, популярный видео-хостинг YouTubeсообщил, что клип на знаменитую песню Bohemian Rhapsody («Богемская рапсодия») британской рок-группы Queen собрал более миллиарда просмотров. Это невероятное достижение для музыкального видеоролика, снятого до 1990 года. Подобное пока не удавалось никому из других музыкантов — ни The Beatles, ни Элвису Пресли, ни ABBA.

До сих пор единственным клипом, снятым на песню, записанную в XX веке, который собрал более миллиарда просмотров, был November Rain американской группы Guns N' Roses. На данный момент его посмотрели на YouTube 1,2 миллиарда раз. Но эта знаменитая баллада была записана в 1991 году.

Нет никаких сомнений в том, что массовый интерес к песням Queen снова возник благодаря успеху фильма «Богемская рапсодия», который вышел в прокат осенью 2018 года. Роль Фредди Меркьюри в нем исполнил Рами Малек. Актер получил за эту невероятную работу множество кинопремий, включая «Оскар».

Читайте в «ФАКТАХ»: Я боялся, что на съемках «Богемской рапсодии» участники Queen меня засмеют, — Рами Малек

Первым музыкальным клипом, которому удалось перевалить за миллиардную отметку просмотров на YouTube, был Gangnam Style южнокорейского певца Psy. Произошло это в 2012 году. Сейчас клип посмотрели уже 3,3 миллиарда раз.

Но самым популярным клипом в истории YouTube является Despacito, снятый на песню пуэрториканского музыканта Луиса Фонси, которую он исполнил вместе с рэпером Daddy Yankee.

На сегодняшний день клип собрал уже 6,3 миллиарда просмотров.

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