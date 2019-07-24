Под Одессой 63-летний педофил изнасиловал 9-летнего мальчика

Происшествия

Сотрудники одесской полиции задержали 63-летнего мужчину, изнасиловавшего 9-летнего мальчика. Об этом рассказал первый замглавы Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает «Одесский паблик».

«Благодаря профессиональным действиям полицейских вчера оперативно по горячим следам был установлен и задержан 63-летний подонок, который изнасиловал девятилетнего мальчика, который пришел на пруд возле поселка», — сообщил Аброськин в Facebook.

Накануне он же сообщал о том, что в Днепропетровской области 65-летний мужчина всю ночь насиловал 13-летнюю внучку своей сожительницы. Мужчина является неродным дедом для девочки. Отмечается, что перед происшествием ее мама ушла на круглосуточную работу, оставив двоих дочерей — 13 и 4 лет — под присмотром бабушки и «деда».

По данным полиции, насилие происходило естественным и неестественным способами. При этом мужчина еще фотографировал голую несовершеннолетнюю на телефон.

Правоохранителям удалось задержать педофила. Оказалось, что ранее он уже неоднократно был осужден за изнасилование.

«ФАКТЫ» также сообщали о том, что в Одессе задержан 64-летний мужчина, который подозревается в надругательстве над 13-летней. Девочка пришла за покупками в киоск, где извращенец работал продавцом.

«ФАКТЫ» писали также, что в Кривом Роге рецидивиста, пытавшегося изнасиловать 8-летнюю девочку, отпустили на свободу.

Отметим, что в последнее время в Украине участились случаи педофилии. О причинах этого явления читайте здесь.

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