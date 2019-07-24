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«Ювентус» — «Интер»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов
На полях Европы, Северной Америки и Азии продолжается Международный кубок чемпионов — престижный турнир с участием ведущих клубов топ-пятерки европейских чемпионатов.
В Китае на 60-тысячном Олимпийском стадионе в Нанкине пройдет поединок с участием итальянских клубов — чемпиона страны «Ювентуса» и миланского «Интера», по итогам прошлого сезона пробившегося в Лигу чемпионов с четвертого места. Оба клуба свои первые матчи в рамках нынешнего турнира проиграли — туринцы уступили финалисту Лиги чемпионов английскому «Тоттенхэму» (2:3), а «Интер» не смог справиться с «Манчестер Юнайтед» (0:1).
В Харрисоне (штат Нью-Джерси, США) встретятся «Фиорентина» и «Бенфика». Для итальянцев это будет третий матч — в предыдущих «фиалки» выиграли у «Гвадалахары» (2:1) и были биты «Арсеналом» (0:3), в то время как «Бенфика» в своем пока единственном матче разгромила ту же «Гвадалахару» (3:0).
А в китайском Шанхае сыграют английские «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Обе команды свои первые матчи в рамках турнира выиграли, и в предстоящей игре зрители наверняка увидят захватывающий бой.
Международный кубок чемпионов
24 июля (среда)
«Ювентус» — «Интер» 14:30 «Матч! Футбол 1», «Сетанта Спорт»
25 июля (четверг)
«Фиорентина» — «Бенфика» 03:00 «Матч! Футбол 1», «Сетанта Спорт»
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 16:00 «Матч! Футбол 1», «Сетанта Спорт»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» в матче с двумя удалениями обыграл «Арсенал» на Международном кубке чемпионов.
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