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«Реал» – «Арсенал»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов
На полях Европы, Северной Америки и Азии продолжается Международный кубок чемпионов — престижный турнир с участием ведущих клубов топ-пятерки европейских чемпионатов.
Сразу два суперпоединка пройдут в США. В Лэндовере (штат Мэриленд) встретятся мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». К поединку с командой Зинедина Зидана «канониры» подходят со стопроцентным показателем, выиграв обе предыдущие встречи Международного кубка — у «Баварии» (2:1) и «Фиорентины» (3:0). А вот мадридцы, наоборот, стартовали в турнире неудачно, уступив той же «Баварии» — 1:3.
В Канзас-Сити (штат Миссури) сыграют «Бавария» и итальянский «Милан». Для «росо-нерри» это будет первая игра на Международном кубке, а вот мюнхенцы, как говорилось выше, уступили «Арсеналу» (1:2) и обыграли «Реал» (3:1).
Еще один поединок пройдет в Арлингтоне (штат Джорджия), где мадридский «Атлетико» сразится с мексиканской «Гвадалахарой», в двух предыдущих поединках на турнире потерпевшей поражения от «Фиорентины» (1:2) и «Бенфики» (0:3).
Международный кубок чемпионов
24 июля (среда)
«Реал» — «Арсенал» 02:00 «Матч-ТВ», «Сетанта Спорт»
«Бавария» — «Милан» 04:00 «Матч-ТВ», «Сетанта Спорт»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» в меньшинстве обыграла «Реал» в матче Международного кубка чемпионов.
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