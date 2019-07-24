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Суд остановил скандальную фабрику, загрязняющую реки на Житомирщине
Волынский окружной административный суд принял решение остановить производство «Понинковский картонно-бумажной фабрики Украины», против загрязнения рек которой не единожды протестовали жители близлежащих населенных пунктов.
Как сообщают в Министерстве экологии и природных ресурсов, речь идет о загрязнении сбросами рек Хомора и Случь: «После массового замора рыбы на реках Случь и Хомора государство в очередной раз подала в суд на фабрику из-за систематического загрязнения местных водоемов. Экологи неоднократно отбирали пробы в реках Хомора и Случь и сделали выводы, что вода загрязнена химическими и взвешенными веществами, которые попали в воду в результате неоднократных сбросов».
Вместе с тем в министерстве добавили, что суд «по непонятным причинам безосновательно отказал» в удовлетворении другого административного иска. Речь идет о требовании аннулировать разрешение предприятию на специальное водопользование.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в реку Рось, протекающую по территории трех областей Украины, попала цистерна с ядохимикатами. Инсектицид перевозился на микроавтобусе, который попал в ДТП и перевернулся.
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