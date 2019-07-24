Суд остановил скандальную фабрику, загрязняющую реки на Житомирщине

Общество и люди

Волынский окружной административный суд принял решение остановить производство «Понинковский картонно-бумажной фабрики Украины», против загрязнения рек которой не единожды протестовали жители близлежащих населенных пунктов.

Как сообщают в Министерстве экологии и природных ресурсов, речь идет о загрязнении сбросами рек Хомора и Случь: «После массового замора рыбы на реках Случь и Хомора государство в очередной раз подала в суд на фабрику из-за систематического загрязнения местных водоемов. Экологи неоднократно отбирали пробы в реках Хомора и Случь и сделали выводы, что вода загрязнена химическими и взвешенными веществами, которые попали в воду в результате неоднократных сбросов».

Вместе с тем в министерстве добавили, что суд «по непонятным причинам безосновательно отказал» в удовлетворении другого административного иска. Речь идет о требовании аннулировать разрешение предприятию на специальное водопользование.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в реку Рось, протекающую по территории трех областей Украины, попала цистерна с ядохимикатами. Инсектицид перевозился на микроавтобусе, который попал в ДТП и перевернулся.

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