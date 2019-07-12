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«Кто пашет, тот кушает»: растолстевший Усик напугал своих фанатов (видео)
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) активно готовится к дебюту в супертяжелой категории. Боксер опубликовал на своей странице в Instagram видео своей тренировки на олимпийской базе в Конче-Заспе, что под Киевом, подписав его: «Those who work hard eat well» («Кто пашет, тот кушает»).
Подписчики (ролик за три дня просмотрели более 350 тысяч людей) подметили, что Усик ощутимо набрал массу. «Хорошие бока наел», «Пельменей килограмм на восстановление», «Какой-то ты пухляш», — возмущаются болельщики. Впрочем, есть и положительные отзывы: «Вес приличный, а скорость и легкость осталась», «Усик будет чемп в тяжелом весе».
Напомним, что свой следующий бой, который должен стать для украинца дебютным в супертяжелом весе, Александр проведет в конце сентября — начале октября против камерунца Карлоса Такама. Их поединок должен был состояться 25 мая, но был перенесен из-за травмы нашего спортсмена. Также Усик стал обязательным претендентом на бой с победителем реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик приобрел дорогущий автомобиль.
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