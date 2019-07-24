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Не рано ли "забронзовел": в продаже появился позолоченный бюст Зеленского
В сети появились объявления о продаже бюста президента Украины Владимира Зеленского. Фигурка высотой 23 см и весом в 2,5 кг изготовлена из скульптурного гипса, покрыта тремя слоями лака и позолотой (!).
Покупателям предлагают выбор цветовой гаммы — под мрамор и под слоновую кость (глянец и матовая).
Цены стартуют от 2000 гривен, сообщают Буквы.
«Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые в Украине, официальные продажи стартуют 25 июля, приобретайте по самой выгодной цене сейчас!» — пишет автор одного из объявлений.
Другой пользователь портала OLX решил разбогатеть на продаже плакатов с предвыборной программой Зеленского. За изрядно потрепанные плакаты он просит 200 гривен.
Напомним, во время инаугурации Зеленский потребовал от чиновников отказаться от украшения своих кабинетов его портретами.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».