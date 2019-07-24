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Живая легенда

Катрин Денев: «Моей маме 107 лет, она всегда обыгрывает меня в бридж, отлично выглядит и имеет ухажеров» (фото)

Легендарная Катрин Денев прилетала в Одессу на два последних дня работы Одесского международного кинофестиваля, чтобы представить новую ленту «Прощание с ночью» режиссера Андре Тешине, в которой она исполнила главную роль. А также чтобы получить награду кинофестиваля — статуэтку «Золотой Дюк» — за вклад в киноискусство. В рамках фестиваля легендарная актриса представила мини-ретроспективу фильмов со своим участием. Впрочем, наград и премий у титулованной гостьи, сыгравшей более чем в ста фильмах, не счесть: «Золотой медведь», «Серебряный медведь», «Кубок Вольпи», два «Сезара», премия «Давид ди Донателло»… Настоящее имя актрисы — Катрин Фабьен Дорлеак. Третья дочь французских театральных актеров Мориса Дорлеака и Рене Денев. Фамилию матери Катрин взяла в качестве псевдонима, чтобы отличаться от своей старшей сестры, тоже актрисы. Всего в этой парижской семье было четыре дочери, и все они стали актрисами. Катрин, которую по праву называют иконой кинематографа, не имеет специального театрального образования. Однако все сестры Дорлеак получили блестящее светское образование и воспитание — их учили музыке и языкам, танцам и хорошим манерам.

«В какой-то другой жизни я стала бы антропологом»

…Смотришь на нее, и не верится, что перед тобой 75-летняя живая легенда. Она олицетворение французского изящества и шарма. Недаром Франсуа Трюффо говорил о ней: «Денев сама по себе настолько прекрасна, что не имеет значения, о чем рассказывает фильм. Зрителям достаточно просто любоваться ею».

В Одессе Катрин Денев вручили почетную награду за вклад в киноискусство

— Катрин, в чем ваш главный секрет не меняться на протяжении многих лет?

— Понимаю, что это комплимент, — улыбается Катрин Денев. — Это, наверное, заложено на генетическом уровне. А в остальном — работа над собой, то, чем занимается любая женщина. Разве что у меня все выходит несколько быстрее, поскольку со мной работает парикмахер, с которым мы сотрудничаем в кино. Знаю, что на «подготовительный цикл» у меня уходит где-то час и пятнадцать минут.

Вообще же, для меня важен не столько внешний вид, сколько заряд внутренней энергии. Ведь именно она движет нами.

— Шарм женщины — это ее внешность или ее внутреннее наполнение?

— Не буду оригинальной, если скажу, что желательно совмещение первого и второго. Не может быть исключительно внешность, иначе это пустышка. Правда, их нередко именуют секс-символами. Лично для меня такое было бы оскорбительным: секс — слишком плоско и однозначно, а я не постер из мужского журнала!

— Вам вручили «Золотого Дюка». Знаю, у вас много профессиональных наград, включая призы Каннского, Берлинского кинофестивалей… Где вы их храните?

— Призы, премии, награды скорее дополнительные бонусы ко всему тому, что мы делаем. Естественно, я их сохраняю, могу выставить в своем загородном доме. Получается что-то вроде парка современных мини-скульптур (улыбается).

— Эта коллекция берет свое начало 55 лет назад, с «Шербурских зонтиков» Жака Деми. Правда, тогда «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля удостоили фильм в целом, затем были еще четыре «Оскара» и «Золотой глобус»…

— В то время ни о какой коллекции я и мечтать не могла. По существу, это было начало моей карьеры в кино.

— Разве? Насколько мне известно, вы дебютировали в 11 лет в картине Андре Юнебеля «Гимназистки». Затем уже в 17 лет сыграли вместе с сестрой Франсуазой в картине «Сегодня вечером или никогда», а в 20 лет — в фильме Роже Вадима «Порок и добродетель». Итого в кинематографе вы уже 64 года…

— Вы здорово владеете информацией! Это действительно так. Был еще фильм «Котята», в котором снималась в пятнадцать лет вместе со старшей сестрой Симоной. Однако, говоря о карьере, имею в виду настоящее продвижение вверх по профессиональной лестнице. И здесь трамплином в большое кино стала роль Женевьевы в мюзикле «Шербурские зонтики». Важно, когда в начале пути в молодом возрасте получаешь такую роль, которая приносит успех. Если бы не было «зонтиков», моя карьера сложилась бы совсем иначе.

— Кинематограф стал для вас семейным бизнесом: сегодня в нем задействованы ваши дети, у которых солидная фильмография. В нескольких лентах вы играете вместе с дочерью…

— Я хотела бы, чтобы у моих детей была другая профессия, другая жизнь — та, в которой их не отягощал бы образ их матери, но… они оба оказались упрямее меня. Сказались родительские гены. Вместе с тем я им никогда не запрещала делать самостоятельный выбор. Как результат — они стали актерами. (Речь о 56-летнем Кристиане Вадиме — сыне от гражданского брака с известным режиссером Роже Вадимом — и 42-летней Кьяре — дочери от всемирно известного актера Марчелло Мастроянни, также родившейся в гражданском браке. — Авт.)

Успехам Кристиана и Кьяры, естественно, радуюсь. Соперничества с собственной дочерью я никогда не чувствовала. Более того, только обрадовалась бы, если бы узнала, что Кьяра меня переиграла. К сожалению, мы давно вместе не снимались.

Да что там, даже видимся не так уж часто. А ведь у меня шесть внуков! Можно сказать, это издержки профессии.

Вообще же, в кино я попала случайно. Моя сестра была актрисой и предложила мне пройти пробы на фильме, в котором она должна была сниматься. Это было во время моих летних каникул. С этого все началось. Затем я покинула отчий дом — стремилась быть самостоятельной. Познакомилась с Жаком Деми и снялась в «зонтиках». До них не была уверена, что хочу остаться в этой профессии. Если бы так не случилось, то, возможно, в какой-то другой жизни я стала бы антропологом.

«Хотелось бы сыграть Екатерину Вторую и Анну Каренину»

— Роль, которая оказала на вас наибольшее влияние как на актрису и на женщину?

— Думаю, это роль в фильме «Последнее метро» Франсуа Трюффо. Наверное, потому, что она была создана специально для меня, играла я уже в определенном возрасте, в поворотный момент своей жизни.

— Сейчас фильм «Прощание с ночью» Андре Тешине вы представляли лично…

— Этот фильм я очень полюбила. Мне нравится история, сюжет. И героиня, которую я играю. Это фильм, в котором довольно четко излагается позиция. Думаю, лента будет очень близка женщинам, поскольку многие из них могут поставить себя на место моей героини.

— Что для вас главное в фильмах, на роли в которых вы соглашаетесь?

— Прежде всего, сценарий. Если история видится мне интересной, в сюжете присутствует логичность, могу согласиться даже на второстепенную роль. Я борюсь за качество и, даже если нет большого бюджета, готова сниматься даром, только бы это стоило окончательного результата.

— Какая роль совсем не подошла бы для актрисы Катрин Денев?

— Сложно сказать. Думаю, чересчур кровавая.

— Вместе с тем вы играете женщину-вампира в эротическом триллере «Голод» в тандеме с британским музыкантом Дэвидом Боуи. Известно, что вампиры очень привлекательны, умны и бессмертны…

— Спешу разочаровать: я не вампир! Хотя хотелось бы ощущать себя бессмертной (улыбается). Но эта мысль иногда ненадолго приходит в голову.

Не могу не заметить: у меня неплохие гены. Перед глазами пример моей мамы, которой уже 107 лет. Она живет в Париже, рядом со мной, но совсем одна, потому что ей нравится быть независимой. Она невероятная: у нее ясный ум, и она всегда обыгрывает меня в бридж. Отлично выглядит, имеет даже ухажеров. Потому свобода — это одно из главных условий. Не надо бояться возраста, надо бояться быть скучными, вечно сердитыми и озлобленными на весь мир. Кстати, это прежде всего отражается на лице. Поэтому чаще обращайте внимание на выражение своего лица.

— Какую роль вам хотелось бы сыграть?

— Таких ролей две: Екатерина Вторая и Анна Каренина. На обе меня планировали, но как-то не случилось.

«Могу просто прогуляться в своем парижском районе, сходить в кинотеатр, на рынок»

— Какова Катрин наедине с собой, как проводит время?

— Абсолютно естественно. Идеальное времяпрепровождение — в кругу друзей, любимых людей, с которыми можно сходить в кино и в театр либо просто провести время на природе. То, чего хронически недостает во время работы. Могу просто прогуляться в своем парижском районе, где живу очень давно. Опять же, сходить в кинотеатр, на рынок — прямо в моем районе.

— Основное правило в жизни от Катрин Денев?

— Наверное, основное в жизни — делать то, что нравится. В нашей работе так много требований и обязательств. Поэтому в обычной, будничной жизни хочется иметь этого как можно меньше.

— Что вас вдохновляет в жизни?

— Моя любознательность. Мне интересно абсолютно все: живые существа, люди, исторические места. Именно моя любознательность очень часто определяла мой выбор.

Вот и Одесса — это мой выбор. Замечу, очень правильный выбор. Я рада побывать в Украине. Если будет возможность, непременно вернусь сюда. Еще мечтаю посетить Индию — там должно быть очень интересно.

— В своей книге вы написали, что после фильма «Рассекая волны» сами написали режиссеру Ларсу фон Триеру с предложением сняться у него…

— Я никогда никому не навязывалась. Просто услышала, что он собирается снимать фильм в нескольких европейских странах. Я написала, что, если он собирается снимать во Франции, была бы очень рада с ним поработать (Денев снялась у Триера в фильме «Танцующая в темноте». — Авт.).

— В этом году 76-й Венецианский фестиваль открывает фильм японского режиссера, в котором вы исполняете главную роль. Известно, что раньше он не снимал ленты вне Японии и специально создал роль под вас…

— Этого режиссера я просто обожаю. Мой опыт работы с Хирокадзу Корээда был оригинальным. Я еще не видела фильм. Режиссер не знает никакого языка, кроме японского. Поэтому всякий раз приходилось прибегать к услугам переводчицы.

Вместе с тем я никак не отождествляю себя со своей героиней, пожилой французской актрисой. Более того, мне было даже немного смешно наблюдать, как это представляет себе японский режиссер.

— Как вы оцениваете состояние современного французского кинематографа?

— Кино — это всегда отражение общества. С одной стороны, есть серьезный технический прогресс, который позволяет молодым людям создавать ленты, не привлекая таких больших средств, как раньше. Тем более что во Франции есть огромные возможности создавать все, что пожелаешь, практически без какой-либо цензуры. Полная свобода действий, позволяющая проявиться молодым кинематографистам.

Вообще же, французское кино — это искусство донесения речи, значения слов. В отличие, скажем, от американского, где предпочтение отдается действиям, экшен. Я же предпочитаю воздействие и магию слов.

Признаться, не хотела бы быть молодой актрисой в наши дни. В них сегодня слишком мало индивидуальности из-за необходимости выглядеть как супермодель 24 часа в сутки.

— В одном из интервью вы пошутили, что когда смотрите на природу, то почти верите в то, что Бог существует…

— Я действительно считаю природу настолько прекрасной, что возможно поверить в то, что ее создали. Вообще-то в детстве я посещала религиозную католическую школу и до старших, выпускных, классов обучалась там.

— Вы никогда не играли на театральных подмостках, с чем это связано?

— Прежде всего с тем, что я всегда испытываю очень сильное волнение. Есть такое понятие пейрафобия — страх сцены. К сожалению, мне не удается его превозмочь даже сейчас. Волнуюсь, даже когда смотрю спектакли с участием своих знакомых.

Катрин Денев и Михаил Жванецкий на Одесском международном кинофестивале-2019

— Вам приписывают множество романов, их хватило бы на десятки женщин. В чем женский секрет Катрин Денев?

— Обилие романов — это легенда, если говорить о настоящих историях любви. Что до расставаний, разводов, то это, по-моему, нормальное явление. Невозможно сделать единственный выбор на всю жизнь, не имея возможности что-то изменить. Вместе с тем я понимаю, что брак — важный институт для людей, которые придают этому значение.

— Что для вас любовь?

— Очень многое. Для меня важнее любить, чем быть любимой.

— Считаете ли себя счастливым человеком?

— Счастье — это… то, что очень быстро проходит. Оно, естественно, существует, когда совпадает ряд положительных моментов, эмоций, настроений… Однако счастье эфемерно. Это какой-то удачный день, не более того. Главное — жить в согласии с самим собой.

— Вы длительное время были музой известного дизайнера Ива Сен-Лорана. Кто бы мог сегодня занять его место, чьей музой вы могли бы стать?

— Если говорить о кутюрье, я знаю хорошо только Жан-Поля Готье. Мне очень нравится его стиль. Однако сегодня ситуация несколько изменилась: есть выдающиеся дизайнеры, но остались считаные кутюрье, которые занимаются люксовым сектором. Люксовое прет-а-порте необходимо, без него не могут существовать такие марки, как Zara или H&M.

«Люблю поесть, не исключаю и водку с тоником»

— Вам никогда не хотелось стать моделью?

— Нет, нет и еще раз нет! Я никогда не смогла бы стать моделью, потому что люблю поесть.

— Даже так?

— Да. Предпочитаю что-то свеженькое из итальянской кухни. Также не исключаю водку с тоником. Особой диеты не придерживаюсь, но практически не ем десертов, которые очень люблю, навсегда исключила из своего рациона сахар и существенно сократила употребление мяса. Также пью много воды, люблю овощные бульоны и соки, а перед обедом позволяю себе выпить бокал хорошего вина. Например, бургундского.

— Ваш коллега Жерар Депардье сказал, что Катрин Денев — такой мужчина, каким бы он хотел быть.

— Я бы ответила ему, что хотела бы быть такой женщиной, как он. Поскольку в некоторых аспектах в нем проявлялась такая женственность, а во мне действительно что-то мужское.

Если говорить об одежде, то сейчас она не очень отличается, но я не признаю унисекс. Мне кажется, что женщины, получив возможность носить брюки, сильно изменились. Прежде всего произошла какая-то переоценка.

— Поделитесь вашими впечатлениями от Одессы…

— Мне здесь очень нравится. В Одессе особая атмосфера, архитектура. Вкратце город охарактеризовала бы тремя словами: «Свет, радость, красота». Не знаю, как другие украинские города, но Одесса, а через нее и вся Украина, это радость.

— Что-то увезете с собой на память?

— Из Одессы я увожу не только массу положительных эмоций. У меня есть хобби — работа на огороде. Много слышала о высоком качестве украинских томатов. Впрочем, я их уже попробовала и могу сказать, что они лучшие в мире… Хочу увезти с собой в Париж семена неповторимых украинских помидоров.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об одном из секретов красоты Катрин Денев — трехдневной диете, после которой кожа очищается, вес снижается, уменьшаются объемы тела. Причем такого рациона можно придерживаться до десяти дней.

Напомним, одной из звезд Одесского кинофестиваля-2019 стала американская актриса, режиссер и музыкант Роуз Макгоуэн. Интервью со звездой Голливуда читайте здесь.





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