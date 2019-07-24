Киевскую обладминистрацию могут «переселить» в аэропорт «Борисполь»

Украина

Киевская областная государственная администрация начала рассматривать вариант переезда в область (в настоящее время она делит здание с Центральной избирательной комиссией Украины). Одним из вариантов нового места дислокации областных чиновников может стать недостроенное здание VIP-терминала аэропорта «Борисполь». Об этом во время визита нового главы администрации Михаила Бно-Айрияна в Борисполь заявил мэр этого города Анатолий Федорчук.

«Нужно не так уж много для того, чтобы доремонтировать, и в принципе, по крайней мере, офис главы Киевской областной государственной администрации имеет право здесь находиться. Рядом аэропорт, рядом Киев, трасса», — объяснил преимущества своего варианта мэр.

На это губернатор отметил, что готов провести публичный конкурс.

«Это будет публичный конкурс. Каждый должен посоревноваться. Плюс, очень важна экономия. Чтобы удобно было всем добираться. И это не должно быть очень дорого… Мы посчитаем и определимся», — цитирует руководителя области УНН.

Как известно, в офисе президента Владимира Зеленского готовятся к переезду в Украинский дом на Европейской площади.

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