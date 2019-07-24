25.47 / 25.76 28.37 / 28.81
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Боевики запретили украинским специалистам обследовать разрушенный мост в Станице Луганской (видео)

20:06 24 июля 2019 145
Взорванный мост
Инф. «ФАКТОВ»

Террористы самопровозглашеной «ЛНР» не допустили украинских специалистов для обследования разрушенного моста в Станице Луганской, где состоялось разведение сил. Это констатировал глава районной администрации Юрий Золкин, который побывал в районе разрушенного моста.

По его словам, прибывшие проектировщики должны были оценить остатки моста, чтобы подготовить соответствующий проект.

«Как только проектировщики спустились к провалу, их предупредили, что это будет воспринято как акт агрессии, и человеку, который находится на противоположной стороне в военной форме, запрещено продвигаться дальше», — заявил Золкин.

При этом специалистов, которых не пустили на мост, снимало росТВ, представители которого появились из-за оборонного укрепления боевиков.

Напомним, после разведения сил в станице Луганской сторонники «русского мира» осквернили новый автобус, который запустили для доставки жителей неподконтрольной территории Луганщины к КПВВ «Станица Луганская».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер