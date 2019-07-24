Боевики запретили украинским специалистам обследовать разрушенный мост в Станице Луганской (видео)

Украина

Террористы самопровозглашеной «ЛНР» не допустили украинских специалистов для обследования разрушенного моста в Станице Луганской, где состоялось разведение сил. Это констатировал глава районной администрации Юрий Золкин, который побывал в районе разрушенного моста.

По его словам, прибывшие проектировщики должны были оценить остатки моста, чтобы подготовить соответствующий проект.

«Как только проектировщики спустились к провалу, их предупредили, что это будет воспринято как акт агрессии, и человеку, который находится на противоположной стороне в военной форме, запрещено продвигаться дальше», — заявил Золкин.

При этом специалистов, которых не пустили на мост, снимало росТВ, представители которого появились из-за оборонного укрепления боевиков.

Напомним, после разведения сил в станице Луганской сторонники «русского мира» осквернили новый автобус, который запустили для доставки жителей неподконтрольной территории Луганщины к КПВВ «Станица Луганская».

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