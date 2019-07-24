Рейтинг главных металлургов Украины — СМИ

Украина

Рынок металлургии в Украине ежегодно приносит около трети валютной выручки страны, тем самым обеспечивая стабильность курса гривни и доходов бюджета. 80% продукции сектора идет на экспорт: в 2018-м году продажи металлургической отрасли за границу обогнали экспорт зерновых и IT-услуг. Об этом пишет деловое издание UBR.ua.

По информации издания, среди самых крупных производителей отрасли можно выделить следующих:

Рынок черной металлургии:

На первом месте «Метинвест» бизнесмена Рината Ахметова, который сейчас занимает 272-е место в мировом списке Forbes и является самым богатым человеком Украины по версии украинского Forbes.

На втором месте «АрселлорМиттал» Лакшми Миттала, английского миллиардера индийского происхождения. Холдинг Arcelor Mittal владеет заводами в более чем девяти странах мира. В 2008 году Миттал занимал четвертое место в списке богатейших людей по версии Forbes (45 миллиардов долларов США). Но в 2009 году, по данным журнала, его состояние уменьшилось до 19,3 миллиарда долларов.

На третьем месте корпорация «Интерпайп» Виктора Пинчука, известного мецената. Бизнесмен занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей Украины по версии Forbs.

Рынок цветной металлургии поделили между собой две компании:

Alumeta Group, глава правления — Сергей Шапран. Бизнесмен известен громким конфликтом с украинским олигархом Дмитрием Фирташем. Летом 2018 года холдинг Шапрана в ходе судебного разбирательства выиграл три суда подряд у подконтрольной Фирташу РГК «Киевоблгаз». Также предприниматель известен тем, что недавно приобрел крупнейшую в акватории Днепра британскую яхту Princess цвета ультрамарин.

На втором месте на рынке цветных металлов находится компания Grupa Kety, которой владеют польские акционеры во главе с президентом группы — Дарьюшем Маньико.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter