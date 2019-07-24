Американские власти оштрафовали Facebook на рекордные 5 млрд долларов

Мир

В среду, 24 июля, Федеральная торговая комиссия США (FTC) окончательно определилась с наказанием для компании Facebook за допущение массовой утечки личных данных пользователей. Компания Марка Цукерберга должна заплатить рекордный штраф в размере 5 миллиардов долларов.

Это наибольший штраф в истории, которым когда-либо облагались компании за нарушение правил хранения личной информации клиентов, и один из крупнейших, которые FTC вообще когда-либо назначало. Кроме того, эта сумма почти в 20 раз превышает самый высокий штраф, который когда-либо был наложен в мире за раскрытие конфиденциальных данных.

Руководство FTC подчеркивает, что ставило перед собой задачу не только и не столько наказать Facebook, сколько послать четкий сигнал всем остальным компаниям, которые занимаются сбором конфиденциальной информации, что они несут ответственность за эти данные. «Мы специально подняли планку так высоко», — заявили представители FTC Джо Симонс, Ноа Филлипс и Кристи Уилсон.

Цукерберг уже отреагировал на неприятные новости. Он написал в Facebook, что компания согласна заплатить штраф. Он также пообещал выполнить еще одно требование FTC, а именно создать при совете директоров Facebook новый специальный орган, который будет контролировать защиту личных данных пользователей. Членов этого органа должен будет назначать независимый комитет. Новый механизм призван тщательно контролировать решения, касающиеся защиты личных данных пользователей, и возложить ответственность за них на все руководство компании, отмечает FTC.

В отношении компания Cambridge Analytica, которая через Facebook незаконно собрала данные 87 миллионов человек, FTC намерена применить «отдельные меры». Бывший глава Cambridge Analytica Александр Никс и преподаватель Кембриджского университета Александр Коган, разработавший приложение для сбора данных, согласились заключить соглашение с FTC, регулирующее их деловую деятельность в будущем.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в начале 2018 года стало известно о крупнейшей в истории Facebook утечке личных данных пользователей. Компания Cambridge Analytica незаконно собрала данные 87 миллионов пользователей соцсети и передала их третьим лицам, в том числе, предположительно, предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа, который использовал их для политической рекламы.

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