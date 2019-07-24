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Что-то будет: возле моста в Станице Луганской заметили одного из главных пропагандистов Кремля
В Станице Луганской, где Украина готовится восстанавливать разрушенный боевиками мост через Северский Донец, заметили группу российских пропагандистов канала «Россия-1». Ее возглавлял ни кто иной, как одиозный Евгений Попов — супруг Ольги Скабеевой. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Луганской областной администрации Юрий Клименко.
По его информации, группа псевдожурналистов пристально наблюдала за демонтажными работами на мосту.
«Не знаю, какую оценку дат команда фейкотворцев и провокаторов этому событию… Просто интересно, какой негатив можно выжать из миротворческих инициатив Украины», — написал Клименко, опубликовав фото.
В комментариях пользователи шутят, что роТВ узнает обо всех событиях еще до того, как они происходят.
«О, как)) их „журналисты“ всегда на шаг впереди))) А мы из Фейсбука узнаем, как всегда))))», — написала Виктория Ковалева.
«Так, а они хоть начали демонтаж своих? Или снова в одностороннем порядке?», — задается вопросом Александр Марченко.
Напомним, боевики запретили украинским специалистам обследовать разрушенный мост в Станице Луганской.
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