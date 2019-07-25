Прах российского журналиста Доренко развеяли в оккупированном Крыму

Украина

Часть праха российского журналиста Сергея Доренко, ушедшего из жизни 9 мая, была развеяна на горе Митридат в оккупированной Керчи в среду. Об этом сообщила его вдова Юлия Доренко.

«Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своем духе: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву», — написала она в своем Instagram.

При этом вдова выразила сожаление, что из-за суеты и бесконечных дел они с мужем так и не смогли побывать в его родных местах вместе.

«Сергей был слишком живым, чтобы просто уйти и стать частью прошлого. Ты с нами. Здесь и сейчас»,— добавила она.

Как известно, Сергей Доренко скончался 9 мая в центре Москвы, возвращаясь на мотоцикле из поездки в Переславль-Залесский. Ему было 59 лет. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты. В последнее время Доренко занимал должность главного редактора радиостанции «Говорит Москва».

17 мая состоялась церемония прощания на Троекуровском кладбище, которую посетили несколько сотен человек. 18 мая на кладбище в присутствии родственников и близких была захоронена часть праха покойного, а часть по его желанию было решено развеять в оккупированном Крыму, где он родился.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский пропагандист Сергей Доренко в политических шоу не упускал возможности высказаться на украинскую тему. Пропагандист поддерживал агрессию России на Донбассе, аннексию Крыма, а всем несогласным предлагал смириться и перевоспитываться. В частности, в 2014 оду он заявил, что Россия способна «причинять боль бесконечно долго, пока люди не скажут, что осознали, что Украины против России не будет». И если это россиянам придется доказывать еще десять лет, то «они будут это доказывать. Притом очень дешево». Также в том же году он назвал Луганск «нашей землей», которой «некстати становиться НАТОвской территорией. Кроме того, Доренко считал, что «те, кто не поддерживал позицию России по Крыму, это люди одновременно и без сердца, и без интеллекта».

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