Жуткая трагедия на дороге: в ДТП разбился юный футболист российской команды «Локомотив»

Мир

В ночь с пятницы на субботу, 19 июля, на трассе Минеральные Воды — Кисловодск воспитанник московского «Локомотива» Даниил Секач попал в страшную автомобильную аварию — крупная иномарка неожиданно вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с машиной, в которой ехала семья футболиста. Об этом пишет gazera.ru.

Сообщается, что виновник аварии вылетел на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение с машиной, в которой ехали 13-летний футболист, его девятилетняя сестра и родители.

Трагедия произошла около 22.00. Все пострадавшие были срочно доставлены в реанимацию Центральной районной больницы Кисловодска.

Уточняется, что спортсмен получил переломы ног и черепа, а его родители — разрывы внутренних органов, из-за чего впали в кому. Младшей сестре игрока пришлось провести трепанацию черепа, врачи борются за ее жизнь.

Вскоре в клинику прибыл врач «Локомотива», который согласовал перевозку игрока в Москву. Юный футболист был отправлен в российскую столицу авиатранспортом и теперь находится в ожидании операции.

На официальном сайте «Локомотива» сообщается, что у Секача зафиксированы травмы лицевого отдела черепа.

В то же время один из товарищей Даниила по академии «железнодорожников» в своей записи в инстаграме отметил, что у него сломаны ноги и челюсть.

Кроме того, в официальном заявлении клуба по поводу ДТП была выражена надежда на то, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование инцидента и виновник аварии «понесет наказание в рамках действующего законодательства». Согласно статье 264 Уголовного кодекса России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», если в результате автомобильной аварии здоровью пострадавшего был нанесен тяжкий вред, то виновник ДТП может отправиться за решетку на три года.

Если же будет доказано, что спровоцировавший столкновение водитель был пьян, то он может получить и все семь лет тюрьмы.

Пресс-служба ГИБДД Ставропольского края сообщила, что пока не выяснила точную причину того, почему крупная иномарка выскочила на встречную полосу. Сидевший за рулем человек не является «злостным нарушителем правил дорожного движения», а обследование не выявило у него признаков опьянения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», выступающий в полусреднем весе российский боксер Максим Дадашев скончался в США. У него не выдержало сердце. В команде спортсмена сообщили, что Дадашев выступал на боксерском вечере в США и уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter