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Российский боксер умер после боя: подробности трагедии
Максим Дадашев, российский боксер, выступающий в полусреднем весе, после поражения скончался в США. У него не выдержало сердце. Напомним, российский боксер в полутяжелой весовой категории Сергей Ковалев был арестован в США по подозрению в избиении девушки на вечеринке.
Как сообщили в команде спортсмена, Дадашев выступал на боксерском вечере в США и уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу.
По информации Sport, в этом бое он потерпел первое поражение в профессиональной карьере.
После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отек мозга» и перенес операцию — у него была удалена часть черепа. После этого боксер был введен в медикаментозную кому, из которой не вышел.
Максим Дадашев — 28-летний российский боксер. На профессиональном ринге бой против Матиаса стал 14-м для россиянина. 13 поединков Дадашев выиграл (11 нокаутом). Россиянин — участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса.
Напомним, украинский боксер, чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что не верит в то, что Россия напала на Украину. Гвоздик недавно вернулся в Украину после длительного пребывания в Соединенных Штатах, где постоянно проживает.
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