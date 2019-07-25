Мир

Ким Чен Ын напомнил о себе: КНДР запустила две неопознанные ракеты

Северная Корея в четверг утром по местному времени запустила два неопознанных реактивных снаряда со своего восточного побережья. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает NK News.

«Северная Корея сегодня (25 июля), в 05:34 и 05:57 по местному времени, выпустила два неопознанных снаряда в направлении Восточного моря из района Вонсан. Дальность полета ракет составляет порядка 430 км», — сказано в сообщении.

Власти Южной Кореи и США путем анализа пытаются установить, какого типа снаряды запустила Северная Корея. Американские и южнокорейские военные находятся в позиции готовности, не исключая повторного запуска ракет Пхеньяном.

Отмечается, что это был первый запуск ракет в Северной Корее после 9 мая, когда КНДР выпустила ракету из северной провинции Пхенган в восточном направлении. Тогда запущенный снаряд был идентифицирован как баллистическая ракета малой дальности.

Испытания в четверг начались после затянувшегося периода переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном по ядерной программе КНДР.

Хотя президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились в третий раз в конце июня и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, с тех пор заметного прогресса в отношениях сторон достигнуто не было.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ким Чен Ын казнил одного их своих генералов в духе злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде. Военного, заподозренного в планировании государственного переворота, швырнули в огромный аквариум, заселенный хищными пираньями, несколько сотен которых специально завезли из Бразилии.

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