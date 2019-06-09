Ким Чен Ын скормил пираньям провинившегося генерала (фото)

Мир

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын казнил одного их своих генералов в духе злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде. Военного, заподозренного в планировании государственного переворота, швырнули в огромный аквариум, заселенный хищными пираньями, несколько сотен которых специально завезли из Бразилии. Как утверждает издание Daily Star, аквариум был установлен в главной резиденции северокорейского лидера — после того, как он велел своим помощникам разработать новые методы казней.

Перед тем, как бросить генерала в аквариум, его руки и торс были разрезаны ножами — чтобы привлечь рыб запахом крови. Источники сообщают, что точная причина смерти генерала неизвестна — то ли его съели пираньи, то ли он утонул, то ли скончался от полученных ран.

Целью страшной экзекуции было запугать потенциальных заговорщиков. Ранее в качестве прочих методов казнить неугодных Ким Чен Ын применял обезглавливание, расстрел противотанковыми ракетами, повешение, сжигание огнеметами, скармливание тиграм.

«Ким управляет с помощью страха. Многие враги государства были казнены публично. Он хочет, чтобы все, в том числе и его доверенные лица, знали, что они рискуют умереть очень неприятной смертью, если он заподозрит их в измене. Он казнил членов своей собственной семьи и убил несколько высокопоставленных правительственных чиновников за то, что они недостаточно громко хлопали во время его выступлений», — говорит источник в британской разведке.

Пиранья



Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Чен Ын расстрелял пятерых дипломатов за провал переговоров с Трампом.



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