- 20:36 Московский аэропорт Шереметьево затопило из-за ошибочно сработавшей пожарной сигнализации
- 20:08 Жена скандально известного нардепа Онищенко гимнастка Ризатдинова идет в Раду — СМИ
- 19:41 Где смотреть онлайн Украина – Люксембург: расписание трансляций матча отбора к Евро-2020
- 19:34 Сеть восхитила исполненная детьми рок-версия гимна Украины с измененным текстом
- 19:30 Украина — Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 19:06 Ким Чен Ын скормил пираньям провинившегося генерала
- 19:04 Воды — по щиколотки: в Киеве после короткого ливня затоплен целый микрорайон
- 18:50 Сборная Англии в серии пенальти завоевала «бронзу» Лиги наций: видеообзор матча
- 18:09 Националисты объединились для похода в Раду: названа первая десятка
- 17:42 «Не хочу бегать за партиями»: отвергнутый «Слугой народа» Лещенко определился с походом на выборы
- 17:13 Экологическая катастрофа на Роси: оказалось, что разлившиеся химикаты были похищены
- 16:50 "Поющий ректор" Поплавский возглавил первую десятку списка Аграрной партии
Ким Чен Ын скормил пираньям провинившегося генерала (фото)
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын казнил одного их своих генералов в духе злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде. Военного, заподозренного в планировании государственного переворота, швырнули в огромный аквариум, заселенный хищными пираньями, несколько сотен которых специально завезли из Бразилии. Как утверждает издание Daily Star, аквариум был установлен в главной резиденции северокорейского лидера — после того, как он велел своим помощникам разработать новые методы казней.
Перед тем, как бросить генерала в аквариум, его руки и торс были разрезаны ножами — чтобы привлечь рыб запахом крови. Источники сообщают, что точная причина смерти генерала неизвестна — то ли его съели пираньи, то ли он утонул, то ли скончался от полученных ран.
Целью страшной экзекуции было запугать потенциальных заговорщиков. Ранее в качестве прочих методов казнить неугодных Ким Чен Ын применял обезглавливание, расстрел противотанковыми ракетами, повешение, сжигание огнеметами, скармливание тиграм.
«Ким управляет с помощью страха. Многие враги государства были казнены публично. Он хочет, чтобы все, в том числе и его доверенные лица, знали, что они рискуют умереть очень неприятной смертью, если он заподозрит их в измене. Он казнил членов своей собственной семьи и убил несколько высокопоставленных правительственных чиновников за то, что они недостаточно громко хлопали во время его выступлений», — говорит источник в британской разведке.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Чен Ын расстрелял пятерых дипломатов за провал переговоров с Трампом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...