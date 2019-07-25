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В Киеве устроили жуткую драку со стрельбой: фото и видео с места инцидента
В ночь на четверг, 25 июля, в Оболонском районе Киева несколько десятков человек напали на прохожего, который, пытаясь защититься, открыл огонь из пистолета. Ранее в этом же районе владелец одного из ресторанов расстрелял из пистолета трех мужчин.
Как сообщает «Информатор», ЧП произошло возле ресторана «Аджика» на улице Маршала Малиновского, 4 В, где компания из двадцати человек шумела, распивая алкогольные напитки.
Свидетель инцидента — таксист — рассказал, что двое парней из компании напали на прохожего. Тот достал пистолет, но это не остановило нападавших. Мужчину ударили бутылкой по голове, после чего он начал стрелять в разные стороны, дабы отпугнуть агрессивных парней.
Однако на помощь к компании прибежали еще около десяти человек, после чего мужчину повалили на землю и продолжили бить. На место ЧП вызвали полицию, которая увезла пострадавшего и одного из участников драки. Основная часть нападавших разбежалась.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве пьяный хулиган напал на ребенка на детской площадке. Он порезал руки мальчику и избил мужчину, вступившегося за малыша.
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