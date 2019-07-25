Дожди и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на конец июля — начало августа

Общество и люди

Действительно ли в конце июля — начале августа ожидается вполне осеняя погода, «ФАКТЫ» решили выяснить у известных украинских синоптиков.

Заместитель начальника отдела кратковременных прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня считает, что в ближайшее время не стоить ожидать кардинального изменения погоды в Украине.

— В ближайшие дни в Украине будет нестойкая погода, денем преимущественно с дождями, а местами возможны грозы, — сказала Голеня. — Температурный фон будет невысокий как для лета. Температура ожидается 21—26 градусов тепла, на юге — до плюс 30. Это нормальная погода как для июля. На следующей неделе также не стоит ожидать высоких температур. В конце июля, а также в начале августа, возможно некоторое снижение температуры. С севера придет холодная воздушная масса, поэтому температура упадет на 2—3 градуса. И время от времени будут идти летние дожди, преимущественно днем.

В четверг, 25 июля, грозы накроют всю Украину. Сухо в этот день будет в Киевской, Черниговской и Одесской областях. Вместе с дождем возможны сильные порывы ветра, скорость которого буде достигать 10 метров в секунду.

Днем столбики термометров местами на западе, севере и центре опустятся до плюс 24, а на юге ожидается до 28 градусов тепла.

В пятницу, 26 июля, грозовые дожди накроют западные и, местами, северные и центральные области. На севере Украины днем воздух прогреется до 24 градусов тепла, а на юге страны столби термометров достигнут отметки 28 выше нуля.

В субботу, 27 июля, грозы переместятся на север, центр, юг и восток страны, осадки будут сопровождаться порывами ветра до 10 метров в секунду. Днем воздух на юге прогреется до 28 градусов тепла, а на западе и севере столбики термометров опустятся до отметки плюс 25.

В воскресенье, 28 июля, грозы накроют всю страну, сухо будет только в оккупированном Россией Крыму и в Закарпатской области. Такая дождливая погода будет сопровождаться сильным порывистым ветром, скорость которого будет достигать 10 метров в секунду. Воскреснем днем столбики термометров на западе севере и востоке страны опустятся до отметки плюс 26, а на юге они достигнут 30 градусов жары.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, третья десятидневка июля ожидается дождливой, а по-настоящему теплых дней будет мало.

— Какую погоду нам приготовил август?

— Первая декада третьего летнего месяца продлит погодную тенденцию установленную июлем: умеренное тепло с невысокими температурами, в середине и конце этой десятидевки возможны небольшие осадки, —говорит Деркач. — Начало второй десятидневки августа не разочарует погодой, даже небольшой кратковременный дождь не испортит впечатление от погодной картины: ожидаются теплые деньки и даже очень жаркие. Правда, жара продержится не очень долго, и температура немного снизится. Снова вернутся дожди, которые усилятся в конце декады.

Третья десятидневка будет практически без осадков, температура воздуха поднимется до довольно теплой, знойной погоды. Вот только в конце лета столбик термометра начет резко опускаться.

Как ранее рассказал в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань, спад жары в Украине будет наблюдаться с 23 июля, ей на смену придет умеренная комфортная температура. «Такие температурные качели удержатся до 15 августа, когда температура в Украине существенно снизится», — отметил народный синоптик.

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