11-летний мальчик при загадочных обстоятельствах исчез из поезда Рахов — Киев: ребенка нашли мертвым

Происшествия

В поезде Рахов — Киев в ночь на четверг, 25 июля, пропал 11-летний мальчик. Тимофей вместе с другими детьми возвращался из спортивного лагеря в Яремче. Вечером его видели в поезде, но когда дети проснулись — в купе остались только его вещи. Ранее пропавшую 11-летнюю девочку из Винницкой области нашли под Киевом.

— Каждый год тренеры по айкидо организовывают спортивный лагерь: снимают усадьбу и вывозят туда занимающихся у них детей. В этот раз поехали больше двадцати разновозрастных — от 6 до 14 лет — мальчиков и девочек. Сопровождали их два тренера и несколько мам. В среду смена лагере закончилась. Днем все сели на поезд в Яремче (было выкуплено больше половины мест в плацкартном вагоне). В четверг утром мы с другими родителями пришли на Центральный вокзал в Киеве встречать своих детей, но из поезда вышли все пассажиры, кроме детей, а нас в вагон не пускали. Потом нас пустили к детям и рассказали, что Тимофей исчез, а его вещи остались на месте. Еще около часа мы ждали полицию, — рассказала «ФАКТАМ» мама одного из детей.

Когда и как пропал мальчик, толком никто не понял. В вагоне все места были выкуплены подряд. Тимофею досталось место в последнем купе группы (в вагоне оно последним не было). С ним там был еще один мальчик из группы и двое чужих пассажиров. Но когда мы вошли, этих пассажиров уже не было, в купе остался лишь второй мальчик и вещи Тимофея. По словам детей и взрослых, вроде бы никто не видел Тимофея уже после Тернополя, который проезжали около часа ночи.

Родители пропавшего ребенка места себе не находят. Ходят слухи, что в Волочиске нашли какого-то мальчика в непонятном состоянии, но Тимофей ли это — неизвестно. В Волочиске поезд не останавливался — предыдущая остановка была в Тернополе, где к поезду цепляли дополнительные вагоны, а потом уже аж в Хмельницком.

В Хмельницкой области действительно был обнаружен ребенок. Увы — мертвый.

— Около шести часов утра 25 июля у железнодорожных путей возле села Волошское Держнянского района было обнаружено тело мальчика. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. На вид ребенку 12−15 лет, видимых признаков насильственной смерти на теленет. Его личность пока не установлена — над этим сейчас работаем. Уже связались с киевскими коллегами, чтобы подтвердить или исключить, что это пропавший Тимофей. Причину смерти также пока не установили, — рассказала «ФАКТАМ» спикер полицейского главка Хмельницкой области Инна Глега.

Позже в полиции подтвердили, что мальчик, найденный мертвым в Хмельницкой области, — Тимофей.

Как сообщил «ФАКТАМ» источник в правоохранительных органах, сейчас полиция пытается установить все обстоятельства произошедшего. А особенно — выяснить личности пассажиров, ехавших с Тимофеем в одном купе и ушедших до прибытия правоохранителей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Черкасской области сутки искали пропавшего 4-летнего мальчика.

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