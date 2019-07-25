Загадочная гибель 11-летнего ребенка, исчезнувшего из поезда: новые подробности

Происшествия

Полиция подтвердила, что ребенок, найденный мертвым в Хмельницкой области, — это 11-летний Сергей (имя изменено по этическим соображениям), исчезнувший ночью 25 июля из поезда Рахов — Киев. Однако правоохранители пока не склонны считать его смерть насильственной. Не исключено, что произошел несчастный случай, ставший возможным из-за халатности окружающих: мальчик мог выпасть на ходу в открытую дверь тамбура. Но версия о предумышленном убийстве также пока не отвергается окончательно. Также пока не установлены все попутчики ребенка, сошедшие с поезда до прибытия полиции.

Напомним, утром в четверг, 25 июля, в Киев из Яремчи должна была вернуться группа детей-спортсменов, которые в сопровождении двух тренеров и нескольких мам оздоравливались в спортивном лагере. Но перед прибытием поезда на столичный вокзал старшие группы не смогли найти Сергея, ехавшего в купе плацкартного вагона вместе с товарищем и двумя посторонними взрослыми пассажирами. В последний раз его видели около часа ночи. Вещи пропавшего остались в купе. Позже стало известно, что тело мальчика уже нашли — в шесть утра около железнодорожных путей возле села Волошское Хмельницкой области

— В этом месте поезд проходил около трех часов ночи. Пока неизвестно, выпал мальчик случайно или его вытолкнули. Следов насильственной смерти на теле не было, сейчас мы ждем результаты экспертизы, которая установит причину смерти. Пока же, чтобы можно было проводить следственные действия, открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации транспорта, повлекшего смерть человека, и ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, которое привело к смерти ребенка. В настоящее время из Хмельницкого в Киев выезжает в командировку группа полицейских, которые должны осмотреть вагон, проверить его техническое состояние и опросить свидетелей, — рассказала «ФАКТАМ» спикер полицейского главка Хмельницкой области Инна Глега.

Как сообщил «ФАКТАМ» источник в правоохранительных органах, несмотря на то, что пока неизвестна причина смерти, полиция не исключает убийства. Но пока, до результатов экспертизы, наиболее вероятной версией представляется несчастный случай, произошедший по вине взрослых. По предварительным данным, мальчик по какой-то причине мог тайком от сопровождающих выйти в тамбур — может быть, подышать воздухом или украдкой покурить (хотя пока нет данных, что он курил). Но техническая дверь в тамбуре оказалась незапертой. На этом участке поезда идут с высокой скоростью, ребенок мог высунуться в дверь и выпасть, не удержавшись, когда вагон качнулся. Также следствие не отвергает версии, что его могли вытолкнуть — случайно или преднамеренно. Для того чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, устанавливаются личности всех попутчиков Сергея, сошедших с поезда до того, как в Киеве в вагон прибыла полиция.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Черкасской области сутки искали потерявшегося в лесу 4-летнего мальчика, который из-за проблем с речью не мог позвать на помощь или откликнуться на голоса спасателей.

Другой случай произошел в Днепропетровской области. Об исчезновении 13-летней дочери родители заявили лишь через неделю. Спустя еще неделю поиска девочку нашли изнасилованной и убитой.

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