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Украина

Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки чиновницу из прокуратуры

11:40 25 июля 2019 347
Екатерина Сляднева
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя председателя Службы внешней разведки Украины. Им стала Екатерина Сляднева, говорится в тексте указа главы государства, который размещен на его сайте.

На данный момент о новом руководителе СВР известно, что она училась на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры во Львовском университете бизнеса и права, в затем работала заместителем начальника управления по надзору в уголовном производстве прокуратуры Киева.

Отметим, еще одним заместителем нового главы СВР Владислава Бухарева был назначен Валерий Евдокимов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кадровые перестановки в силовых органах отразились и на составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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