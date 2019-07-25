Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки чиновницу из прокуратуры

Украина

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя председателя Службы внешней разведки Украины. Им стала Екатерина Сляднева, говорится в тексте указа главы государства, который размещен на его сайте.

На данный момент о новом руководителе СВР известно, что она училась на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры во Львовском университете бизнеса и права, в затем работала заместителем начальника управления по надзору в уголовном производстве прокуратуры Киева.

Отметим, еще одним заместителем нового главы СВР Владислава Бухарева был назначен Валерий Евдокимов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кадровые перестановки в силовых органах отразились и на составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.



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