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Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки чиновницу из прокуратуры
Президент Владимир Зеленский назначил заместителя председателя Службы внешней разведки Украины. Им стала Екатерина Сляднева, говорится в тексте указа главы государства, который размещен на его сайте.
На данный момент о новом руководителе СВР известно, что она училась на кафедре судоустройства, прокуратуры и адвокатуры во Львовском университете бизнеса и права, в затем работала заместителем начальника управления по надзору в уголовном производстве прокуратуры Киева.
Отметим, еще одним заместителем нового главы СВР Владислава Бухарева был назначен Валерий Евдокимов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что кадровые перестановки в силовых органах отразились и на составе Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!