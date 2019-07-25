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На коленях перед чиновниками: в сети одним фото показали суть «протестов» в России
Протесты в России, которые художник Игорь Поночевный даже изобразил меткой карикатурой, выглядят приблизительно одинаково: они беззубы, а власть имущим плевать на людей.
«Русский протест. Бессмысленный и беспощадный», — таким комментарием в социальных сетях сопровождается сообщение о том, как семья из Екатеринбугра отказывается съезжать из дома, который пойдет под снос — на его месте построят дорожную развязку. На фото показана женщина, просящая чиновников не оставлять семью без жилья.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году жители Екатеринбурга уже становились на колени из-за проблем с жильем. Тогда они в коленопреклоненном виде записали видеообращение к российскому президенту Путину.
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