Доллар и евро продолжают дешеветь: сколько стоит валюта 25 июля

Деньги

В Украине продолжает снижаться курс наличного доллара США. По состоянию на 11:30 25 июля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 25,66 гривен за доллар, в покупке снижение составило 10 копеек (текущий курс — 25,40 гривен за доллар).

Курс покупки евро в обменниках составляет 28,00 гривен — 28,45 гривен (что также несколько ниже, чем 24 июля), продажи — 28,55 — 28,90 гривен. Средний курс покупки евро на 11:30 25 июля составил 28,18 гривен (24 июля — 28,34 гривен), продажи — 28,83 гривен (24 июля — 28,68 гривен).

Курс покупки российского рубля варьируется в диапазоне от 2,50 гривен за 20 рублей до 4 гривен (т.е практически столько же, сколько 24 июля), продажи от 4 до 5 гривен. Средний курс покупки рубля составляет 3,71 гривен за 10 рублей (24 июля — 3,75 гривен), продажи — 4,10 гривен (4,13 гривен).

На сессии межбанковского рынка 25 июля торги по доллару открылись в диапазоне 25,4900 — 25,5200 грн/доллар, по евро — 28,3703 — 28,4012 гривен, по российскому рублю — 0,4033 — 0,4039 гривен.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как отразился на курсе доллара в Украине итог парламентских выборов.

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