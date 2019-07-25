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«Будучность» — «Заря»: где смотреть онлайн матч Лиги Европы
В четверг, 25 июля, луганская «Заря» стартует во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Соперником украинского клуба станет вице-чемпион и обладатель Кубка Черногории — «Будучность», начало игры — в 21:45 по киевскому времени.
Для «Зари» это будет первый официальный матч под руководством нового главного тренера, известного в прошлом футболиста немецкого «Вердера» и сборной Украины Виктора Скрипника.
«Ожидаем в завтрашнем противостоянии встречи с качественным соперником. Они в сезоне провели две официальные игры, а у нас были лишь товарищеские матчи. Всегда есть волнение. Не знаешь еще, как команда, как говорится, „стоит на ногах“. Официальных игр, повторюсь, у нас не было. Предстартовое волнение ощущаю не только на себе, а и на команде. Но без него было бы еще хуже. Завтрашняя игра нас радует, и мы хотим хорошо сыграть. Если в завтрашней игре будет ничья, то хотелось бы результативную. Но мы настроены сыграть по максимуму и добиться максимально хорошего результата», — отметил наставник на предматчевой пресс-конференции.
Добавим, что «Будучность» в первом квалификационном раунде прошла эстонскую «Транс Нарву» — в гостях черногорцы оказались сильнее 2:0 (голы забили Иванович и Мийич), а дома разгромили соперника 4:1 (Вучич, Бакич, Перович, Зарубица — Головлев).
Что касается «Зари», то луганчане проводили предсезонный сбор, в рамках которого сыграли шесть спаррингов, в которых по два раза выиграли, сыграли вничью и проиграли (разница мячей — 10:9 в пользу луганчан).
Лига Европы (второй квалификационный раунд, первый матч)
25 июля (четверг)
«Будучность» — «Заря» 21:45 «УНИАН»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо», «Заря» и «Мариуполь» узнали соперников в еврокубках.
Фото ФК «Заря»
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