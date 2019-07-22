«Динамо» узнало соперника в Лиге чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки

Спорт

В понедельник, 22 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдут жеребьевка третьих квалификационных раундов двух главных европейских турниров среди клубов — Лиги чемпионов (начало — в 13:00) и Лиги Европы (14:00).

«ФАКТЫ» проводят онлайн-трансляцию мероприятия, за которой вы можете следить в этой новости.

Теперь все в ожидании жеребьевки Лиги Европы. У Украины — два представителя: луганская «Заря», играющая во второй квалификации с черногорской «Будучностью», узнает потенциального соперника по третьему отборочному раунду, а «Мариуполь» стартует с этой квалификационной стадии.

Примечательно, что «Брюгге» перед стартом сезона подписал контракт с украинским защитником Эдуардом Соболем.

Первый матч «Динамо» проведет против вице-чемпиона Бельгии 6 или 7 августа в Брюгге, ответный пройдет 13-го числа в Киеве на НСК «Олимпийский».

- ПСВ (Нидерланды) / Базель (Швейцария) — ЛАСК (Австрия)

— Брюгге (Бельгия) — Динамо (Киев, Украина)

- Краснодар (Россия) — Порту (Португалия)

- Истанбул Башакшехир (Турция) — Виктория Плзень (Чехия) / Олимпиакос (Греция)

Теперь к жеребьевке подключаются клубы, идущие по «Пути нечемпионов». Среди них — и киевское «Динамо».

- Марибор (Словения) / АИК (Швеция) — БАТЭ (Беларусь) / Русенборг (Норвегия)

- Динамо (Загреб, Хорватия) / Сабуртало (Грузия) — Валлетта (Мальта) / Ференцварош (Венгрия)

- ПАОК (Греция) — Аякс (Нидерланды)

- Клуж (Румыния) / Маккаби (Израиль) — Селтик (Шотландия) / Нымме Калью (Эстония)

- АПОЕЛ (Кипр) / Сутьеска (Черногория) — Карабах (Азербайджан) / Дандолк (Ирландия)

- Сначала своих соперников узнают команды, которые идут по так называемому «Пути чемпионов».

- Генеральный секретарь УЕФА Джорджио Маркетти уже на сцене, зачитывает правила предстоящей жеребьевки.

Среди возможных соперников вице-чемпиона Украины, который получил статус «сеянного» при жеребьевке, — три клуба: австрийский ЛАСК, турецкий «Истанбул Башакшехир» и бельгийский «Брюгге». С «Краснодаром» киевляне сыграть не могут априори, поскольку УЕФА разводит в еврокубках украинские и российские клубы.

Отметим, что для скромного ЛАСКа это дебют в самом престижном клубном турнире Европы. «Истанбул Башакшехир» второй раз сыграет в Лиге чемпионов (в сезоне-2016/2017 турки не смогли пройти плей-офф квалификации, где уступили испанской «Севилье»), а самым опытным еврокубковым бойцом из тройки возможных соперников «бело-синих» является «Брюгге» — 19 участий (наивысшее достижение — выход в финале в сезоне-1977/1978, где бельгийцы уступили английскому «Ливерпулю» — 0:1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» проиграло в товарищеском матче новичку премьер-лиги.

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