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«Динамо» узнало соперника в Лиге чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
В понедельник, 22 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдут жеребьевка третьих квалификационных раундов двух главных европейских турниров среди клубов — Лиги чемпионов (начало — в 13:00) и Лиги Европы (14:00).
«ФАКТЫ» проводят онлайн-трансляцию мероприятия, за которой вы можете следить в этой новости.
Теперь все в ожидании жеребьевки Лиги Европы. У Украины — два представителя: луганская «Заря», играющая во второй квалификации с черногорской «Будучностью», узнает потенциального соперника по третьему отборочному раунду, а «Мариуполь» стартует с этой квалификационной стадии.
Примечательно, что «Брюгге» перед стартом сезона подписал контракт с украинским защитником Эдуардом Соболем.
Первый матч «Динамо» проведет против вице-чемпиона Бельгии 6 или 7 августа в Брюгге, ответный пройдет 13-го числа в Киеве на НСК «Олимпийский».
- ПСВ (Нидерланды) / Базель (Швейцария) — ЛАСК (Австрия)
— Брюгге (Бельгия) — Динамо (Киев, Украина)
- Краснодар (Россия) — Порту (Португалия)
- Истанбул Башакшехир (Турция) — Виктория Плзень (Чехия) / Олимпиакос (Греция)
Теперь к жеребьевке подключаются клубы, идущие по «Пути нечемпионов». Среди них — и киевское «Динамо».
- Марибор (Словения) / АИК (Швеция) — БАТЭ (Беларусь) / Русенборг (Норвегия)
- Динамо (Загреб, Хорватия) / Сабуртало (Грузия) — Валлетта (Мальта) / Ференцварош (Венгрия)
- ПАОК (Греция) — Аякс (Нидерланды)
- Клуж (Румыния) / Маккаби (Израиль) — Селтик (Шотландия) / Нымме Калью (Эстония)
- АПОЕЛ (Кипр) / Сутьеска (Черногория) — Карабах (Азербайджан) / Дандолк (Ирландия)
- Сначала своих соперников узнают команды, которые идут по так называемому «Пути чемпионов».
- Генеральный секретарь УЕФА Джорджио Маркетти уже на сцене, зачитывает правила предстоящей жеребьевки.
Среди возможных соперников вице-чемпиона Украины, который получил статус «сеянного» при жеребьевке, — три клуба: австрийский ЛАСК, турецкий «Истанбул Башакшехир» и бельгийский «Брюгге». С «Краснодаром» киевляне сыграть не могут априори, поскольку УЕФА разводит в еврокубках украинские и российские клубы.
Отметим, что для скромного ЛАСКа это дебют в самом престижном клубном турнире Европы. «Истанбул Башакшехир» второй раз сыграет в Лиге чемпионов (в сезоне-2016/2017 турки не смогли пройти плей-офф квалификации, где уступили испанской «Севилье»), а самым опытным еврокубковым бойцом из тройки возможных соперников «бело-синих» является «Брюгге» — 19 участий (наивысшее достижение — выход в финале в сезоне-1977/1978, где бельгийцы уступили английскому «Ливерпулю» — 0:1).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» проиграло в товарищеском матче новичку премьер-лиги.
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