Пришлось вызывать «скорую»: в Мариуполе женщина дала жесткий отпор наглому грабителю (фото, видео)

Происшествия

В Мариуполе грабитель попытался отобрать мобильный телефон у сотрудницы троллейбусного депо, которая возвращалась домой ночью. Тем не менее попытка завершилась задержанием злоумышленника, активное участие в чем приняла сама хозяйка телефона.

Как оказалось, выйдя с работы, она позвонила мужу, и тот пошел ей навстречу. В это время на нее и напал неизвестный. Женщина не испугалась, догнала нападавшего и отобрала телефон.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали злоумышленника и вызвали ему «скорую помощь» — тот находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает местный интернет-ресурс.

Героиня дня

По предварительной информации, на грабеж решился житель Мариуполя, который уже 8 раз (!) отбывал наказание за совершенные преступления. В настоящее время решается вопрос объявления ему подозрения.

Напомним, в Киеве ведут розыск опасного преступника, совершающего разбойные нападения на сотрудников и посетителей игровых заведений.

А перед этим в столице были задержаны грабители, напавшие на АЗС в карнавальных масках.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter