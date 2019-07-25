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Пришлось вызывать «скорую»: в Мариуполе женщина дала жесткий отпор наглому грабителю (фото, видео)
В Мариуполе грабитель попытался отобрать мобильный телефон у сотрудницы троллейбусного депо, которая возвращалась домой ночью. Тем не менее попытка завершилась задержанием злоумышленника, активное участие в чем приняла сама хозяйка телефона.
Как оказалось, выйдя с работы, она позвонила мужу, и тот пошел ей навстречу. В это время на нее и напал неизвестный. Женщина не испугалась, догнала нападавшего и отобрала телефон.
Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали злоумышленника и вызвали ему «скорую помощь» — тот находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает местный интернет-ресурс.
Героиня дня
По предварительной информации, на грабеж решился житель Мариуполя, который уже 8 раз (!) отбывал наказание за совершенные преступления. В настоящее время решается вопрос объявления ему подозрения.
Напомним, в Киеве ведут розыск опасного преступника, совершающего разбойные нападения на сотрудников и посетителей игровых заведений.
А перед этим в столице были задержаны грабители, напавшие на АЗС в карнавальных масках.
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