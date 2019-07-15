Крупнейшая авария на "Азовстали": в сеть попало невероятное видео ликвидации последствий

Украина

После сильного пожара, который весной тушили на заводе «Азовсталь», на предприятии новое серьезное ЧП — жидкий чугун выплеснулся на площадку.

Видео в социальные сети выложил Максим Бородин. «А вы говорите Чернобыль! Позавчера на МК „Азовсталь“ в миксерном отделении 2000 тонн чугуна вылилось в цех… И это на новом миксере! Маленькие муравьи в горящем металле — это люди, забрасывающие огнеупорами потоки чугуна. И люди, управляющие заводом и гробящие даже новое оборудование, рассказывают нам, как приведут в порядок Украину. Воистину, крепкие хозяйственники», — говорится в комментарии к видео.

По информации «Мариуполь сити», ЧП произошло еще 12 июля, во время дневной смены. Сообщается, что при выполнении технологической операции металлургического цикла произошел прогар миксера № 1 конвертерного цеха. К счастью, во время чрезвычайной ситуации никто не погиб и не пострадал. Теперь причины аварии и объем нанесенного ею ущерба устанавливает комиссия. Также издание отмечает, что прогар миксера не повлиял на окружающую среду.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на судостроительном предприятии «Кузня на Рибальскому», которое выполняет ряд оборонных заказов, среди которых строительство среднего разведывательного корабля и катеров для ВМС ВС Украины, на одном из пришвартованных кораблей возник пожар.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter