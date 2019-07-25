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Украина задержала российский танкер, блокировавший украинские корабли в Керченском проливе: первые детали
Служба безопасности Украины задержала танкер Neyma (Российская Федерация), который принимал участие в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе.
24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который идентифицировали как уже известный украинской стороне танкер Neyma. Следствие установило, что российские владельцы танкера, решив скрыть участие судна в незаконных действиях РФ, просто изменили его имя.
В СБУ также сообщают, что группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников заканчивают на задержанном танкере следственные действия: обыски, изъятие документов, записей переговоров во время блокировки Керченского пролива. Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году Россия постоянно блокировала проход судов через Керченский пролив в Мариуполь.
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