Украина

Служба безопасности Украины задержала танкер Neyma (Российская Федерация), который принимал участие в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе.

24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который идентифицировали как уже известный украинской стороне танкер Neyma. Следствие установило, что российские владельцы танкера, решив скрыть участие судна в незаконных действиях РФ, просто изменили его имя.

В СБУ также сообщают, что группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников заканчивают на задержанном танкере следственные действия: обыски, изъятие документов, записей переговоров во время блокировки Керченского пролива. Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году Россия постоянно блокировала проход судов через Керченский пролив в Мариуполь.

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