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Олег Винник озадачил поклонниц новым фото из бассейна
Популярный украинский певец Олег Винник, который собрался вернутся в юбилейный, 10-й сезон талант-шоу «Х-фактора», выложил в Instagram новое фото и поинтересовался у поклонниц мнением по поводу того, как он выглядит в новом образе.
«С бородой или без», — поинтересовался у поклонниц Олег Винник, снявшийся у бортика бассейна с чисто выбритым подбородком. На что тут же получил ответ, что он красавчик и что без бороды выглядит моложе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на родине Олега Винника — в Черкассах — представители фан-клуба артиста преподнесли ему торт из черешни в виде огромного сердца. На торт ушло две с половиной тысячи ягод.
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