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Олег Винник возвращается на «Х-Фактор»
Популярный украинский певец Олег Винник, которому в украинском туре фанаты подарили огромный 12-килограмовый торт из черешни, готовит сюрприз для своих поклонников. Он вернется в юбилейный, 10-й сезон талант-шоу «Х-фактора», сменившего состав судей. Как известно, кресла заняли Оля Полякова, Андрей Данилко, Настя Каменских и итальянский певец Алессандро Сафина. Винник заменит одного из них и появится в шоу. Но только на один эфир.
В юбилейном сезоне проекта судьи периодически будут уступать свои места коллегам по шоу-бизнесу. Винник сядет в кресло итальянского тенора Алессандро Сафина. По новым правилам «запасные» судьи будут иметь «право вето» — на свое усмотрение могут дать путевку в тренировочный лагерь понравившемуся участнику. Таким образом, конкурсанту не обязательно получать 3 «да» от остальных членов жюри, чтобы пройти в следующий этап отбора.
Возвращению на шоу Олег очень обрадовался. «Спасибо за два года невероятных эмоций! С десятилетием вас! Удачного сезона! Не прощаюсь», — написал он в Instagram.
Напомним, в юбилейном «Х-Фактор» произойдет ряд изменений. Ведущей шоу вместо Андрея Беднякова стала Даша Трегубова.
Новый, 10 сезон шоу «Х-фактор» выйдет на телеэкраны 14 сентября.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Олег Винник во время концерта помог парню сделать предложение руки и сердца любимой девушке.
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