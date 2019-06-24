Шоу-бизнес

Поклонницы подарили Олегу Виннику необычный торт: на него ушло две с половиной тысячи ягод черешни (фото)

Популярный украинский певец Олег Винник, который во время концерта в Днепре помог молодому человеку прямо на сцене сделать предложение руки и сердца любимой девушке, получил неожиданный подарок от поклонниц. После заключительного выступления тура на родине артиста Черкассах представители фан-клуба артиста преподнесли ему сюрприз — торт из черешни в виде огромного сердца.

Оказывается, это любимая ягода артиста. Для изготовления вкусного подарка понадобилось более 12 килограммов черешни, а это две с половиной тысячи ягод. Как говорят поклонники творчества артиста, каждая черешня на полутораметровом сердце — это маленькая молекула, которая передает благодарность и любовь.

«Здесь объединено очень много символизма — и наша любовь, и тур. 23 июня был концерт на его родине, в Черкассах. И для нас это очень символично и очень большая ответственность именно так поздравить его. Такого веса подарков еще никогда не было!» — рассказала организатор фан-группы Олега Винника Валерия Барон в эфире «Ранку з Україною» на канале «Украина».

Ранее Олегу Виннику дарили не менее оригинальные подарки — букет из сушеной рыбы, а поклонница из Германии сделала тату с названием песни любимого исполнителя.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Олег Винник впервые прокомментировал свои политические амбиции.

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