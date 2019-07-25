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Лучше поздно, чем никогда: Дане Борисовой запретили въезд в Украину

15:00 25 июля 2019 184
Дана Борисова
Инф. «ФАКТОВ»

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в Украину российской телеведущей Дане Борисовой, которая еще 15 июля 2019 года приезжала в Киев.

Дана Борисова в Киеве, июль 2019 года

Запрет будет действовать в течение трех лет.

Поводом для санкций стало посещение россиянкой аннексированного Крыма в 2017 году, о чем она сообщила в соцсетях (через некоторое время пост исчез).

Тем не менее еще в середине июля сама Борисова заявила, что проблем с Государственной пограничной службой Украины по прибытию в Киев у нее не было.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, почему из «черного списка» Минкульта исчезла фамилия звезды сериала «Сваты» Федора Добронравова, также посещавшего Крым.

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