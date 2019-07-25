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Происшествия

Неизвестные напали на Порошенко после допроса в ГБР: видео с места ЧП

17:18 25 июля 2019 401
Нападение
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве 4 человека попытались напасть на пятого президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском». Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти».

«На Порошенко пытались напасть, когда он садился в автомобиль после допроса, один из нападавших прыгнул на капот машины. Охрана экс-президента успела среагировать и оттеснила нападавших. Один из них распылил охраннику в глаза слезоточивый газ», — говорится в сообщении.

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