Украина

День равноапостольного Владимира и крещения Руси: о чем просить святого

В воскресенье, 28 июля, христиане восточного обряда отмечают день памяти равноапостольного князя Владимира (Великого), в крещении — Василия, а также день Крещения Киевской Руси.

Святой Владимир Святославович был киевским князем, одним из наиболее выдающихся государственных деятелей Руси. Согласно церковному преданию Бог возложил на него важную миссию — просветить народ в христианской вере. Не зря его стали называть равноапостольным, то есть равным апостолам, проводя параллель его подвига с деяниями других учеников Христовых, в частности, апостола Петра.

Владимир — сын Киевского князя Святослава и внук святой Ольги. Он был мудрым государственным деятелем и храбрым воином. Поначалу, будучи язычником, устанавливал всюду идолов, поклонялся им и требовал проводить языческие обряды и жертвоприношения. В то же время Владимир осознавал, что его боги бессильны, и стремился найти веру истинную. Это желание и рассказы о Спасителе Иисусе Христе его мудрой бабушки — княгини Ольги — и привели Владимира к христианству. Когда правители из разных уголков мира стали приезжать к князю, чтобы уговорить принять их веру, проповедь лишь одного человека произвела на него огромное впечатление. Это был присланный Греческой православной церковью философ Константин.

Далеко не сразу Владимир стал ревностным христианином. Со временем, женившись на греческой царевне Анне и приняв крещение, стал укрепляться в вере. Согласно церковному преданию, перед свадьбой Владимир неожиданно ослеп и только после крещения прозрел. Это чудо произвело такое впечатление на людей, окружавших князя, что они также начали массово креститься.

Сам же Владимир, уничтожив в августе 988 года языческих идолов и окрестив в водах Днепра киевлян, стал распространять христианское учение по всем землям Руси и сделал все возможное, чтобы христианство стало государственной религией. Владимир всячески поддерживал духовенство, открывал христианские школы, заботился о бедняках. Калекам, лишенным возможности ходить, присылал еду и одежду. Кроме того, он строил храмы. Так, князь Владимир возвел в Киеве Десятинную церковь, в Василькове — Преображения Господня, в Берестове — храм Апостолов Петра и Павла…

В Украине в День памяти равноапостольного Владимира по традиции в церквях проходят праздничные богослужения и особые молебны.

О чем просят святого Владимира

С молитвой о заступничестве для исцеления обращаются люди со слабым зрением и слепые.

Просят святого об избавлении от внешних врагов и прекращении внутренних раздоров.

Обращаются к равноапостольному и с просьбой об укреплении в вере.

В этот день именины празднуют: Василий, Владимир, Вольдемар, Петр, Матрена, Агриппина.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях праздника Петра и Павла. а также о том, как в Украине издревле отмечали День Ивана Купалы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter