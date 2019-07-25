Украина

Петр Порошенко встретился с делегацией США во главе с Куртом Волкером

Глава партии «Европейская Солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с делегацией США во главе со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Петр Порошенко поблагодарил за высокую оценку Соединенными Штатами уровня демократичности и свободной конкуренции на президентских и внеочередных парламентских выборах в Украине.

Курт Волкер сказал, что последние пять лет были самыми продуктивными за все годы независимости как для развития государства, так и для укрепления партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

Пятый президент Украины отметил твердую поддержку Вашингтона в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и противодействия агрессии России. Как глава «Европейской Солидарности» он заверил, что его партия будет и впредь защищать национальные интересы Украины.

Порошенко осудил продолжающееся невыполнение Россией приказа Международного трибунала по морскому праву с требованием немедленно освободить захваченных украинских моряков и вернуть Украине три военных корабля. Это подтверждает необходимость дальнейшего давления на Москву путем принятия «азовского пакета» санкций.

Стороны также скоординировали шаги по противодействию строительству «Северного потока 2».

Петр Порошенко призвал использовать возможности декабрьского саммита НАТО в Лондоне для предметной дискуссии о предоставлении Украине ПДЧ. По его словам, наше государство де-факто играет роль восточного форпоста НАТО и трансатлантического мира, что является важным аргументом в пользу соответствующих дискуссии и решения. Отдельно обсуждался вопрос предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО.

Лидер «ЕС» обратил внимание специального представителя США на растущую угрозу российского капитала в украинских медиа. Отмечена необходимость защиты свободы СМИ в Украине в условиях давления на них со стороны новой власти.

Во время встречи также обсудили вопросы продолжения консолидированных усилий по воплощению необходимых реформ в Украине, прежде всего в борьбе с коррупцией. Высказано предостережение против последних решений с признаками политически мотивированных преследований, которые могут иметь негативные международные последствия для Украины.

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