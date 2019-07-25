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Под Винницей микроавтобус не разминулся с грузовиком: двое погибших
В Винницкой области возле села Кудлай Немировского района 25 июля столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии два человека погибли и двое травмированы.
Авария произошла около 17.00. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Винницкой области.
В результате столкновения автомобиля Mercedes Sprinter и грузовика Isuzu погибли водитель и пассажир грузового автомобиля. Водитель микроавтобуса и его пассажирка с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиии. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
Как писали «ФАКТЫ», 24 июля около 5:45 на автотрассе Полтава — Сумы близ Диканьки Полтавской области попал в аварию пассажирский микроавтобус, следовавший из Полтавы в Миргород. В момент столкновения с автомобилем ВАЗ-2110 в автобусе находилось пять пассажиров. Один из них, мужчина 1974 года рождения, с травмами был доставлен в Диканьскую центральную районную больницу.
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