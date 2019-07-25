Дело Головина: правоохранители разыскивают бывшего замглавы одесской полиции

Украина

Правоохранители разыскивают подозреваемого в присвоении контрафактных сигарет на 50 миллионов гривен Константина Гейко (на фото), который был заместителем экс-начальника одесского регионального главка Национальной полиции Дмитрия Головина, задержанного 25 июля в рамках упомянутого дела. Это следует из сообщения Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как отмечается, в четверг, кроме Головина, задержан человек, приближенный к руководству полицейского главка, который обеспечивал документальное оформление и фактическое перемещение товара между складскими помещениями. По данным САП, нескольким лицам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины — «Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах».

«Принимаются меры по установлению местонахождения заместителя руководителя ГУ НП», — сказано в сообщении. В нем уточняется, что разыскиваемому полицейскому также сообщено о подозрении, но в порядке, предусмотренном УПК Украины для вручения подобных сообщений лицам, скрывающимся от следствия.

В частности, как выяснило следствие, 11 ноября 2017 года группа лиц по предварительному сговору с работниками правоохранительных органов ввезла на территорию Украины — в зону деятельности таможенного поста «Одесса-центральный» Одесской таможни ГФС — семь контейнеров с табачными изделиями. В дальнейшем работниками Генпрокуратуры указанные табачные изделия были изъяты в ходе обыска морского терминала и помещены на хранение на склад, находившийся в Одессе.

В августе 2018 уголовное производство было передано в органы Национальной полиции Одесской области для дальнейшего расследования. В САП отмечают, что руководство полицейского главка дало указание о перемещении сигарет для дальнейшего хранения на склады частных структур, с руководителями которых бывший начальник ГУ НП и его заместитель вступили в преступный сговор. Это перемещение на частные склады было сделано на основании договора о хранении вещественных доказательств, подписанного упомянутым заместителем Головина.

«В дальнейшем фактически табачные изделия были вывезены со склада, где хранились, и перемещены на другой склад, указанный руководством ГУ НП, откуда они через короткий промежуток времени исчезли», — сообщила САП.

Также установлено, что руководитель предприятия, которому были переданы табачные изделия, пока скрывается за границей.

В ходе следствия детективами установлено: подобное изъятие высоколиквидных товаров и дальнейшая их передача на хранение — распространенная схема ввоза нерастаможенных товаров в Украину, которая заканчивается, как правило, «уничтожением на основании постановления суда» соответствующих товаров или их «потерей».

Сейчас расследование продолжается. Прокурорами САП совместно с детективами НАБУ подготовлено ходатайство о применении в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в четверг, 25 июля, НАБУ объявило подозрение в совершении преступления экс-начальнику главка Нацполиции в Одесской области генералу Дмитрию Головину и еще трем лицам.

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