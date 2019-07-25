Австрия объявила в розыск российского шпиона

Мир

В четверг, 25 июля, Министерство внутренних дел Австрии объявило в международный розыск 65-летнего гражданина России Игоря Зайцева. Он подозревается в шпионаже.«Зайцев Игорь Егорович подозревается в ведении секретной деятельности для российского Главного разведывательного управления в ущерб Австрийской республике», — говорится в официальном заявлении.

Согласно информации австрийской полиции, Зайцев родился 6 апреля 1954 года в Москве. Местные СМИ сообщают, что этот человек непосредственно связан с громким шпионским скандалом, который разразился в Австрии в ноябре 2018 года.

Тогда в Зальцбурге был арестован 70-летний Мартин М., полковник в отставке вооруженных сил Австрии. Выяснилось, что он был много лет назад завербован ГРУ. На протяжении не менее 20 лет офицер передавал в Москву секретные сведения, касающиеся австрийской армии, а также делился важной информацией о многих высокопоставленных военных Австрии. Зайцев, по всей видимости, был связным. Он доставлял в Москву сведения, полученные от Мартина М.

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