Полиция завела дело из-за нападения на Порошенко в Киеве (видео)

Происшествия

В Национальной полиции Киева сообщили о начале уголовного производства из-за нападения на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко возле здания Государственного бюро расследований, которое произошло 25 июля после его допроса.

«Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников инцидента», — сказано в сообщении ведомства.

Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Позднее в сети появилось видео, в котором человек, прыгнувший на автомобиль Порошенко, объяснил мотивацию своего поступка. Так, молодой мужчина, которого зовут Никита, заявил, что он родом из России, воевал на Донбассе за Украину. Главными претензиями, которые он озвучил, было то, что при Порошенко ВСУ использовали ненадежные бронежилеты и что добровольцы-иностранцы не получали украинское гражданство.

Как писали «ФАКТЫ», четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко, когда тот вышел после допроса в ГБР, затем они скрылись. Мужчины пытались подбежать к машине Порошенко, его охранник отбил нападавшего зонтом, а тот в ответ распылил слезоточивый газ. Далее в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.

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