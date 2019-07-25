Украина

Юлия Сусляк, которую в апреле 2019 года задержали в Грузии с десятью детьми, вернулась в Украину. Как известно, в Грузии украинку обвиняли в торговле людьми. В грузинской прокуратуре заявляли, что Юлия везла детей в Абхазию на продажу. Сама Юлия Сусляк обвинения категорически отрицала и говорила, что все дети ей родные. Что четверых она родила сама, остальные появились на свет с помощью суррогатных матерей (позже Юлия предъявила следствию соответствующие документы), а в Абхазию она ехала к своему мужу — бизнесмену Юрию Сусляку, уехавшему из Украины несколько лет назад.

Сразу после задержания Юлии ее детей поместили в социальные учреждения, а ее саму взяли под стражу. 7 июня детей вернули в Украину на президентском самолете в сопровождении уполномоченного по правам ребенка Николая Кулебы. А сейчас смогла вернуться на родину и сама Юлия. О том, как это стало возможным, «ФАКТАМ» рассказал муж Юлии Юрий Сусляк.

- Доказательства вины Юли грузинская прокуратура должна была передать в суд до 19 июля, — рассказал «ФАКТАМ» Юрий Сусляк. — А 25 июля уже должно было состояться предварительное заседание. Но передать в суд прокурору было нечего, потому что, как я уже говорил, доказательств вины Юли у них нет и не было. В то же время Юля смогла доказать, что это ее дети. Жена предъявила все документы, которые это подтверждают, прошла экспертизу. В результате грузинская прокуратура неожиданно решила передать уголовное дело в Украину, мотивируя это тем, что «все доказательства находятся в этой стране». Хотя в мае грузинская прокурор уверенно заявляла прессе, что именно у них есть все доказательства. Поэтому уголовное дело не закрыли, обвинения с Юлии пока не сняли. Но ее отпустили из-под стражи. А дело теперь должны расследовать в Украине.

Возвращению Юлии в родную страну, по словам Юрия Сусляка, тоже предшествовала целая история.

- В результате жену просто отпустили из-под стражи, что выглядит очень странно, — говорит Юрий Сусляк. — Ведь если с человека не сняты обвинения, а дело передают в другую страну, подозреваемого, как правило, привозят в эту страну в наручниках. Здесь же Юле просто разрешили идти на все четыре стороны. Она без препятствий могла улететь в другую страну.

Неофициально ее предупредили, что оставаться в Грузии ей не стоит. Юля и не собиралась — она хотела как можно скорее попасть в Украину, чтобы увидеть детей. Но перед этим планировала дать в Грузии пресс-конференцию, на которой рассказала бы всю правду о своем задержании и содержании под стражей. Как только ее освободили, жена улетела на день в Баку, где встретилась с психологами и реабилитологами. Она не хотела делать это в Грузии. На следующий день села в поезд до Тбилиси. В Грузии к тому времени уже узнали о ее планах дать пресс-конференцию (это было несложно, ведь Юля и ее адвокат сами это анонсировали). И, очевидно, грузинские власти дали пограничникам команду не пускать ее в страну. Хотя у нее не было запрета на въезд, и она ничего не нарушила. Тем не менее, Юлю на границе сняли и с поезда, отобрали паспорт и отвезли на азербайджанский погранпост. Сначала аргументировали это тем, что у Юли якобы не было с собой денег, хотя на ее карточке средств было более чем достаточно. Потом заявили об отсутствии страхового полиса, но для граждан Украины он необязателен. А в конце концов сказали, что у нее «нет четкой цели визита».

Когда туда приехал Юлин адвокат и доказал, что все эти заявления не могут быть аргументом для отказа во въезде, пограничники вынесли постановление о том, что Юля «угрожает национальной безопасности Грузии». Жена вынуждена была вернуться в Баку. В Грузию ее так и не пустили.

Мы будет оспаривать это абсурдное постановление. Юля во что бы то ни стало хочет дать пресс-конференцию и рассказать грузинской прессе, как на нее навесили обвинение, как принуждали признать вину, шантажировали… Ей есть что сказать. Более того, жена намерена обращаться в Европейский суд по правам человека. Ее три месяца без каких-либо доказательств держали под стражей. Были нарушены и ее права, и права наших 10 детей. Они до сих пор приходят в себя после перенесенного стресса. Что касается уголовного дела, то, как его будут рассматривать в Украине, пока не известно. Но по неофициальным данным, есть договоренность, что дело около года будут неспешно расследовать, после чего тихо закроют. Хотя закрыть его должны были уже сейчас, и в Грузии. Но если бы грузинская прокуратура это сделала, они бы сами себе подписали приговор. Признали бы, что три месяца держали в СИЗО человека по надуманному обвинению.

А пока что Юлия Сусляк приехала в Ярмолинцы Хмельницкой области, где ее дети сейчас находятся вместе с бабушкой и дедушкой. Она уже увиделась с детьми. Юрий Сусляк пока еще находится в Абхазии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», семья Сусляк уехала из Украины несколько лет назад после скандала со строительством жилкомплекса «Набережный квартал». В публикациях украинских СМИ фамилия Юрия неоднократно фигурировала в деле об организации масштабной строительной аферы. Якобы компания-застройщик, к руководству которой имели отношение Сусляк и его жена, присвоила более 120 миллионов гривен. Это якобы были деньги инвесторов, которые купили квартиры в строящихся домах жилкомплекса «Набережный квартал», но жилья так и не дождались. Юрий Сусляк после строительного скандала покинул Украину. На сайте инициативной группы обманутых инвесторов его обвиняют в финансовых махинациях. Сам Юрий в интервью «ФАКТАМ» сказал, что это неправда, и в Украине в отношении него не открыто никаких уголовных дел. По словам Юрия, он покинул Украину только потому, что опасался происков недоброжелателей.

В заголовке — фото ТСН

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