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«Заря» в дебютном матче Скрипника добыла уверенную победу в Лиге Европы: видео голов
В четверг, 25 июля, луганская «Заря» первой из украинских команд провела официальный матч в новом сезоне. Луганчане под руководством нового наставника Виктора Скрипника (на фото), на протяжении 20 лет выступавшего и тренировавшего в Германии, проводили в Подгорице первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против вице-чемпиона Черногории — «Будучности».
Лига Европы, 2-й квалификационный раунд, первый матч
«Будучность» (Черногория) — «Заря» (Украина) — 1:3
«Заря»: Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Михайличенко (Абу Ханна, 85), Иванисеня, Кочергин, Чеберко, Хомченовский, Юрченко (Лунев, 64), Громов (Арвеладзе, 79), Будковский.
Голы: Перович, 60 — Громов, 16, 19, Арвеладзе, 82.
Результаты «Зари» на межсезонных сборах не впечатлили (напомним, «бело-черные» по два раза выиграли, сыграли вничью и проиграли), поэтому поединка в Подгорице поклонники украинского футбола ожидали с опаской. Как оказалось — напрасно. Луганчане очень уверенно начали матч, и уже к середине первого тайма вели в счете в два мяча. Сначала Артем Громов из района 11-метровой отметки замкнул прострел с левого фланга, и мяч, по дороге задев одного из защитников, залетел в сетку, а затем Будковский подкараулил ошибку вратаря соперника в штрафной площадке, отдал пас на того же Громова, и Артем в касание отправил мяч в пустые ворота.
Гол: Артем Громов (16-я минута)
Гол: Артем Громов (19-я минута)
До перерыва хозяева имели хорошую возможность сократить отставание в счете на 37-й минуте, когда был назначен штрафной метрах в 20-ти от ворот «Зари», но голкипер луганчан Шевченко в прекрасном прыжке справился с ударом соперника в угол. Добиться своего черногорцам удалось во втором тайме — на 60-й минуте после подачи с углового Перович пробил по воротам, а мяч от ноги Чеберко залетел в ворота (правда, гол все же записали на игрока хозяев). Через пару минут тот же Перович имел прекрасную возможность сравнивать счет, но, замыкая из центра штрафной прострел с правого фланга, запустил мяч над перекладиной.
Гол: Перович (60-я минута)
Казалось, что луганчане стали позволять сопернику слишком многое, но постепенно игра отодвинулась от ворот гостей, а ближе к концовке встречи «Заря» и вовсе забила третий мяч. Причем, гол организовали футболисты, вышедшие на замену, — Лунев прошел по правому флангу, от лицевой линии выкатил мяч в центр штрафной, откуда точно пробил по воротам Арвеладзе.
В итоге, победа команды Виктора Скрипника со счетом 3:1 — прекрасный задел перед ответным поединком, который пройдет 1 августа в Запорожье.
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